Příběh začal těžko uvěřitelným voláním na linku 158. Rozrušená oznamovatelka v něm uvedla, že v okně v pátém patře vidí osobu, která visí hlavou dolů. Doplnila, že nehybné tělo drží pouze za nohu, a hrozí velké riziko pádu.

Zdroj: Policie ČR

V průběhu oznámení vyrazili na místo policisté hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu, kteří událost potvrdili, a okamžitě se vydali do bytu nešťastnice na pomoc. Nebylo úplně jasné, zdali se skutečně jedná o páté patro, a tak museli policisté do schodů po svých, přičemž z venku je navigovali ostatní.

"Záhy se ukázalo, že to byla dobrá myšlenka, neboť se jednalo o byt až v sedmém patře. Riziko pádu a neznámý zdravotní stav osoby nedal policistům odpočinout a po výšlapu do schodů je čekala další překážka, bytelné vstupní dveře do bytu. Kopům policistů odolávaly a chvíli trvalo, než se skrz ně dostali dovnitř," prozradil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Hlavně opatrně

Sílu pak vystřídala obezřetnost, neboť ženino tělo skutečně viselo celé z okna ven, a drželo jen za nohu, takže jakákoli urychlená manipulace by mohla mít katastrofální důsledky. Policistům se společnými silami podařilo vyčerpanou obyvatelku bytu zachytit a vtáhnout zpátky dovnitř, kde si ji do své péče převzali pražští záchranáři.

"Zachráněná následně všem poděkovala a vysvětlila i celou událost. Za vším byli holubi na parapetu, které žena plašila, a nešťastnou náhodou se ji přihodila popsaná událost, díky policistům se šťastným koncem," uzavřel Rybanský.