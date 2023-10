Hořící vlak v Olomouci: Život lidem zachránil vlakvedoucí. Všude byl dým, popsal

Vlakvedoucí Roman Juřena byl ve chvíli nárazu kamionu do osobního vlaku v Olomouci ve druhém vagónu. První vůz s cestujícím i kamion začaly okamžitě po děsivé srážce hořet kvůli protržené palivové nádrži. Vagón s pasažéry mířícími do školy a do práce se rychle plnil černým jedovatým kouřem.

Požár po nárazu osobního vlaku do kamionu na přejezdu v Divišově ulici v Olomouci, 17. října 2023 | Video: Policie ČR