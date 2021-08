Jihočeský kraj o poskytnutí placeného volna za očkování proti onemocnění covid–19 neuvažuje. Již v současnosti mají zaměstnanci na základě kolektivní smlouvy možnost čerpat placené volno, tzv. sickdays, které směřuje přesně na tyto případy, kdy má zaměstnanec nenadálé drobné zdravotní obtíže způsobené například očkováním.

„Jedná se o benefit, který Jihočeský kraj v minulosti zavedl nezávisle na očkování proti covidu. Z pohledu kraje není důvod pro rozdílný přístup u zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru, proto k rozšíření současného benefitu nepřistoupí,“ řekl ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáš Glaser.

Odměňovat úředníky za očkování volnem zatím neplánuje ani město Písek. „Myslím si, že je to osobní zodpovědnost každého člověka vůči sobě i ostatním, jestli se nechá očkovat,“ uvedla písecká starostka Eva Vanžurová.

Hloupý úplatek, zoufalý pokus

Také primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda si nemyslí, že by úředníci měli dostat za očkování proti koronaviru dva dny volna. A nakloněna tomu není ani starostka Trhových Svinů Věra Korčaková. „My jsme o tom hovořili s tajemníkem městského úřadu. Nevidím v tom smysl, protože svou práci stejně musejí úředníci udělat.Vyzkoušeli jsme si to v covidu, když zůstane někdo doma, práce stejně nezmizí. Počkáme, až k tomu vláda něco vydá,“ říká starostka Trhových Svinů. „Jestli to přijde, tak si s tím ale nějak poradíme,“ dodala Věra Korčaková.

„V tomto případě je jedno, zda jde o názor starosty, či obyvatele Radomyšle,“ říká starosta městyse na Strakonicku Luboš Peterka a dodává, že jde o další zoufalý pokus premiéra získat co nejvíce voličů.

„Je to tak hloupý úplatek, že na něj snad rozumní lidé nemohou ani skočit. Nechat se očkovat kvůli volnu nikdo nemůže udělat – buď jsem přesvědčený o tom, že se nechám očkovat kvůli zdraví, nebo nenechám, protože v něj nevěřím. Ale ne kvůli volnu! Kromě toho pan premiér dobře ví, že málokdo si může vzít jen tak dva dny volny. Lidé jsou rádi, že mají práci a navíc ji nikdo za ně neudělá. A bezdomovci nebo lidé na pracáku volno nepotřebují,“ zdůraznil Luboš Peterka.

„Návrhem premiéra, aby samosprávy poskytly uvedený benefit svým zaměstnancům, se budou příslušné orgány města teprve zabývat. Jaké bude konečné stanovisko nelze zatím předjímat,“ uvedla mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová.

Je to nehoráznost

Starosta Kaplice Pavel Talíř má jasno. „Podle mne je to nesmysl, nehoráznost. Necháváme se naočkovat přece pro své zdraví, nikoliv proto, abychom za to měli nějaké výhody. Bonus za to, že se lidé nechají naočkovat nenáleží nikomu, ať je to státní zaměstnanec nebo pracuje v soukromé sféře. Jde o zdraví, ne o byznys,“ poznamenal Pavel Talíř.

I podle starosty Třeboně Jana Váni je to laciné řešení. „Nejsem šéfem úřadu, to je tajemnice. Ještě jsme o tom nemluvili, ale zdá se mi to společensky nevhodné. Každý normální člověk cítí nespravedlnost,“ zamýšlí se.