„Chceme přepracování projektu, aby sauna byla součástí zrekonstruované zahrady," řekla za iniciativu Šárka Svobodová, povoláním historička architektury.

Situace vedla až k páteční schůzce zapojených stran, tedy zástupců města, Muzea města Brna a komunity. Jejím členům na ní svitla naděje, že se se saunou nemusí nadobro rozloučit. „Její demolice není pro rekonstrukci parku nutná. Nemůžeme ji ale nechat v současném stavu, potřebuje opravit," uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Podle ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce je teď pomyslný míč na straně saunařů. „Na pátečním setkání jsme se domluvili, že sepíšou své představy, co by tam mohlo fungovat, zda jsou ochotní se na opravě budovy peněžně podílet a podobně. Vytvoří koncept využitelnosti objektu," nastínil Šolc. Jím vedená organizace má ve správě opravovanou vilu i park.

Rozhodnutí budovu sauny odstranit padlo už před několika lety. Projekt revitalizace parku proto pracovníci muzea připravovali i s přihlédnutím k tomu. Provozovatel sauny Jiří Klaban se o demolici objektu dozvěděl loni v září, kdy chtěl řešit její další osud. „Sauna je v tak mizerném stavu, až se za ni stydím. Za třicet let město pro její údržbu neudělalo vůbec nic, pouze do dvou místností dalo linoleum," kritizoval Klaban. Později podal výpověď, provoz uzavře na konci dubna.

Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo

Definitivní jasno o osudu sauny má být v řádu týdnů. Další jednání zapojených stran bude na programu za dva týdny. Pro odstranění budovy zatím úředníci nevydali demoliční záměr. Termín bourání není v tuto chvíli stanovený.

Nejstarší saunu ve městě navštěvují lidé z okolí i brněnské osobnosti z řad kultury či akademické sféry. Už od roku 1983 tam pravidelně míří třeba Brňanka Marie Chadzipolichroni. „Naše děti chodily do školky v Arnoldově vile. Saunu byla vybudovaná tak, aby ji v dopoledních hodinách mohly používat právě tamní děti. A my s manželem jsme se tedy přidali a začali navštěvovat páteční Sauna klub. Ale i tam děti chodily s námi. Postupně nám odrostly a my chodíme dál," popsala žena.

Chadzipolichroni se obává, že demolice budovy povede ke zničení roky budované komunity. „Kdyby sauna skončila, bylo by to skutečně špatné. Pokud zůstane její provoz zachovaný ještě aspoň pár let, bude to naopak vynikající," shrnula nadšenkyně.

Zrekonstruovaný park i vila se mají lidem otevřít ve stejné době na začátku roku 2024. Část peněz na rekonstrukci historického domu získali představitelé města z norských fondů, v případě parkových úprav plánují požádat o dotaci z ministerstva životního prostředí. Celkové náklady na ně se mají vyšplhat na necelých dvacet milionů. Při rekonstrukci parku se zahrada propojí se sousedními zahradami vil Tugendhat a Löw-Beer.