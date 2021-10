Ostrava a Opava "září" na koronavirové mapě Česka. Stovky školáků jsou v izolaci

Ostrava-město a Opava. To jsou dva okresy v Moravskoslezském kraji, které jsou aktuálně na koronavirové mapě České republiky zbarveny do ruda. Počty nakažených v těchto regionech se totiž rapidně zvyšují a kvůli tomu se Moravskoslezský kraj co do počtu nemocných suverénně řadí k nejhorším v Česku. V karanténě je přes čtyři tisíce žáků základních a středních škol.

Ilustrační foto. Protikoronavirová opatření a boj s virem v MS kraj. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V pondělí 11. října přibylo v České republice 1345 případů koronaviru, to je vůbec nejvíce od poloviny května. V Moravskoslezském kraji bylo v pondělí 11. října evidováno dohromady 239 nově potvrzených nákaz. Čísla začala stoupat v uplynulém týdnu, například v pondělí 4. října bylo podle dat Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) nových případů v kraji více než o stovku méně, konkrétně 123. Co se denního nárůstu v jednotlivých okresech týká, tak nejvyšší je pondělní číslo v okrese Ostrava-město (91), následuje Opava (68). V okrese Frýdek-Místek přibylo 28 případů, na Karvinsku 24, Novojičínsko má 22 nově nakažených a vůbec nejméně jich je za pondělí na Bruntálsku, a to šest. Největší přírůstek od 11. května. Za pondělí přibylo 1345 případů covidu Přečíst článek › Jedním z ukazatelů, podle kterého se hygienici rozhodují, zda nezpřísní některá opatření, je týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, takzvané incidenční číslo. Už dříve bylo řečeno, že jakousi hranici představuje číslo 75. Podle dat MZČR je týdenní přírůstek v celé ČR k pondělí 11. října 61 na 100 tisíc obyvatel. Moravskoslezský kraj ale značně vybočuje, lví podíl na tom mají Opava a Ostrava. Ve slezské metropoli je incidenční číslo na nelichotivé hodnotě 141 a v Ostravě dokonce ještě vyšší, konkrétně 145. Na druhé straně barikády stojí Bruntálsko, kde je situace nejlepší v kraji, incidenční číslo je tady 33. V rámci celého kraje pak hovoříme o číslu 106.

Mezitit.: Macura a Vondrák nabádají: nechte se očkovat! Na neutěšený stav už upozorňuje hejtman Ivo Vondrák i ostravský primátor Tomáš Macura. „Opět jsme zaznamenali za včerejší den vysoký nárůst pozitivně testovaných: 239. V nemocnicích máme 64 nemocných a bohužel přibývá i úmrtí. Za posledních sedm dní celkem 7. Nezbývá než čekat, kdy vakcinace tento trend zastaví a nezastaví, dokud se nenecháme všichni očkovat!“ uvedl hejtman na svém Twitteru. Přeočkování na covid: Interval se od 18. října zřejmě zkrátí na šest měsíců Přečíst článek › V podobném duchu mluvil i Tomáš Macura. „Podle aktuálních údajů je Ostrava-město nejzatíženějším okresem z hlediska nově diagnostikovaných případů nákazy kovidu na 100 tis. obyvatel v ČR. Prosím všechny, kteří tak dosud neučinili, běžte se očkovat a přesvědčte i své blízké. Nikdo si snad nepřejeme návrat restrikcí,“ vzkazuje rovněž na svém twitterovém účtu. S karanténami se potýká více než stovka škol Koronavirus se promítá i do situace na základních a středních školách v kraji. Jak Deníku potvrdil mluvčí Krajské hygienické stanice Ostrava Aleš Kotrla, k úterku 12. října bylo v karanténě více než čtyři tisíce žáků. „Co se základních škol týká, v karanténě je celkem 173 tříd ze 76 škol, jedná se o 2823 žáků. U středních škol je to 100 tříd ze 45 škol a celkem 1289 studentů,“ uvedl. V České republice zatím k žádnému zpřísňování opatření nedochází. Až do léta se hygienici a vláda řídili systémem, který zohledňoval mimo jiné právě zmíněný týdenní nárůst na 100 tisíc obyvatel. A pokud by se k němu teď vrátili, na severní Moravě by se už například musely zavřít některé obchody, služby i restaurace. K TÉMATU Počet aktuálních případů v Moravskoslezském kraji Okres Ostrava-město: 855

Okres Opava: 514

Okres Bruntál: 54

Okres Nový Jičín: 219

Okres Frýdek-Místek: 412

Okres Karviná: 387

(pozn. red. údaje z Krajské hygienické stanice Ostrava v úterý 12. října v 9 hodin)