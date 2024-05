Součástí letošního zahájení lázeňské sezóny se staly i food festivaly a také Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů.

Nejlepším nealkobarmanem světa je Čech Martin Vogeltanz. Klání vyhrál ve Varech | Video: Kopecká Jana

Jídlo a zase jídlo a také pití. Ti, kteří vyrazili na 667. zahájení karlovarské lázeňské sezóny rozhodně nemohli zoufat, že se nikde nenajedí. V rámci této velkolepé akce se totiž v lázeňském území konaly hned dva food festivaly, jeden před Grandhotelem Pupp, druhý pak před hotelem Thermal.

Náplavka Thermalu pak v sobotu hostila i Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2024. Nabídka občerstvení byla na obou místech velmi pestrá, protože tam vařili kuchaři jídla z různých kontinentů. A navíc si na své přišli i milovníci piva, protože součástí festivalu před Thermalem byla i přehlídka různých pivovarů.

Mojito, nebo gin s tonicem. Robotický barman zvládne vše během pár vteřin

Výroční 25. ročník Mattoni Grand Drink se účastnila dvacítka nejlepších barmanů z celého světa. Českou republiku v míchání nealkoholických koktejlů reprezentoval Plzeňák Martin Vogeltanz s koktejlem Nature, který si postup do světového finálu vybojoval v národním nominačním kole vloni na podzim. Ten se nakonec stal po jedenácti letech vítězem světového klání, během 25 let této soutěže vyhrál už třikrát. „Barmanských soutěží se účastním už patnáct let, a když jsem připravoval tenhle koktejl, manželka mi řekla, že jí konečně jeden drink ode mě chutná. Myslím si, že to pro mě bude nezapomenutelný koktejl a samozřejmě nezapomenutelný den. Jsem moc rád, že se mi to povedlo,“ řekl čerstvý mistr světa.

„Letošní ročník soutěže potvrdil aktuální trend v oblasti nealkoholických koktejlů, a tím je minimalismus. Soutěžící často používali jednoduché a čisté produkty, a díky tomu bylo v soutěži asi rekordní množství čirých nebo jen lehce zabarvených koktejlů. Zároveň se začaly objevovat i velmi inovativní ingredience, které drinkům dodaly opravdu netradiční chutě. Právě na to vsadil i Martin Vogeltanz, který ve svém koktejlu předvedl perfektní spojení minimalismu a netradičních ingrediencí jako je libeček a fresh z trávy, který jsem sám v žádném jiném koktejlu ještě neochutnal,“ doplnil prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.