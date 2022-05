Bývalé garáže se proměnily na jednu z největších černých skládek, scházely se zde pochybné existence, útočiště v nich našli bezdomovci, kteří si zde svého času dokonce zřídili kolonii. Během let, kdy již garáže přestaly plnit svou funkci, se zde nakupily tuny odpadu. Vše bylo navíc dobře viditelné z frekventované Muglinovské ulice, přes kterou denně projedou tisíce vozů.

OBRAZEM: Bez souhlasu nehraju. Na manželské posteli v centru Brna se fotí lidé

Část garáží se již před časem podařilo zbourat a prostor vyklidit, nyní přicházejí další fáze. Jak Deníku řekl Petr Havránek z ostravského magistrátu, jde o tři na sebe navazující etapy. Ta první začala tento týden a obnáší další odvoz odpadu a vyklizení prostoru mezi garážemi.

Tři etapy prací

Náklady jsou vyčísleny na 1,7 milionu korun. Práce zajišťuje město Ostrava. „Vše odvezeme, kam patří,“ řekl Havránek. Poté by mělo přijít na řadu zbourání a vyčištění stávajících trosek garáží, což provede městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jako poslední budou zlikvidovány betonové plochy, o což se postará město Ostrava.

Nový symbol Prahy? Vltavská filharmonie nabídne panoramatický výhled na město

Jak dlouho všechny tři etapy potrvají, není zatím jasné, stejně jako to, co na uvolněné ploše vznikne. Jednat by o tom měli zástupci magistrátu, městského obvodu a Povodí Odry.

„Následné využití vyčištěného prostoru ještě prochází diskusí. Jedna z možností je vytvořit zde takzvaný agility park pro pejskaře, kteří by takto získali svůj oddělený prostor pro cvičení a výběh,“ uvedla mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Barbora Kopcová.