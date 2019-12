Fakt, že se obě strany zdaleka neshodnou na všem, už jejich představitelé naznačili v září, kdy po společném setkání radních hlavního města a Středočeského kraje věnovaném debatám o možnostech spolupráce vystoupili na společné tiskové konferenci Jermanová a primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Už tehdy hejtmanka Deníku řekla, že jednání „nebylo úplně poklidné“ a pohledy „městského regionu“ a „venkova“ se v mnohém liší – například v pohledu na rozvojové plochy v okolí hlavního města.

Primátor Hřib nicméně tehdy pro Deník uvedl, že věří, že u všech společných témat může diskuse dospět ke shodě. „Neviděl bych to tak, že by existoval nějaký problém, kde by to bylo „zabetonované“ tak, že by se v jednání nedalo pokračovat,“ konstatoval. Společné mají obě strany třeba volání po rozvoji železniční dopravy nebo snahy o budování parkovišť P+R, kde mohou středočeští řidiči zanechat svá auta a dál pokračovat v cestě veřejnou dopravou.

Složitá spolupráce

V řadě oblastí se však shoda zatím nerýsuje. „Vidění světa obou rad je jiné – a spolupráce složitá,“ konstatovala hejtmanka nyní, čtvrt roku po zářijové schůzce. Ve vazbě na společné zájmy s Prahou opět zdůraznila především parkoviště P+R, jichž se ve středních Čechách chystá desítka se zhruba tisícovkou parkovacích míst (a nová parkoviště tohoto typu se v uplynulých týdnech otevírala v hlavním městě; horkou novinkou jsou Běchovice, v polovině prosince začala fungovat stání pro 115 aut zdarma v Braníku a předtím se v říjnu na Opatově otvíralo parkoviště pro 216 aut s denní taxou za dvacku). Středočeši také podle slov Jermanové „tlačí“ na přípravy k prodloužení tramvajových tratí za hranice metropole. „Nejdál jsou Zdiby; řešíme Jesenici a Průhonice,“ konstatovala hejtmanka.

Za „hádání“ označila debaty o název Pražské integrované dopravy, do jejíhož systému už jsou zařazeny i všechny pravidelné vlaky jezdící po středních Čechách a přibývá také autobusů na území kraje. Středočeský podíl už nyní převažuje nad Prahou a poměr se dále bude měnit s integrací dalších autobusových linek – na financování dopravní obslužnosti mimochodem jdou téměř tři miliardy z krajského rozpočtu – a tak by si hejtmanka přála, aby tuto skutečnost odrážel i název dopravního systému.

Skutečně se letos jaře a v létě debatovalo o přejmenování PID na MIND (což by znamenalo označení Metropolitní integrované dopravy) i o možné změně názvu karty a aplikace PID-Lítačka, ale tyhle úvahy nakonec spadly pod stůl. Název se slovem „metropolitní“ se prý nelíbil prakticky nikomu.

Obce trpí kvůli přílivu obyvatel

Jermanová dále připomněla, že třeba mezi uživateli sociálních služeb zajišťovaných krajskými institucemi je z hlavního města pětina. „Dvacet procent klientů našich sociálních zařízení jsou Pražané s trvalým pobytem v Praze,“ konstatovala. Uvedla, že komunikaci s kolegy na magistrátu vnímá jako „těžkou – a některé věci se zdržují“. „Jezdíme s panem primátorem na výbor regionů – a naše vztahy jsou oboustranně velmi chladné,“ svěřila se.

Ocenila nicméně, že zatím nejsou na pořadu dne omezení (či dokonce zákazy) vjezdu aut do metropole, o jejichž zavedení se v rámci pražské reprezentace debatovalo v minulém volebním období dlouhodobě a intenzivně – bez ohledu na varování středočeských sousedů, že takové opatření by na společné hranici znamenalo kolaps. Nakonec však představitelé hlavního města nápady na rychlé kroky v tomto směru opustili.

„Středočeský kraj není servisním krajem Prahy,“ upozornila hejtmanka, v čem spatřuje zásadní rozdíl ve vnímání obou reprezentací. „Má své oblasti, o které se musí starat,“ uvedla. Připomněla, že zvlášť některé středočeské obce trpí tím, že kvůli přílivu obyvatel potřebují třeba budovat nové školky a školy – avšak na spoustu nových příchozích radnice nedostávají příspěvky od státu z daňových výnosů. V rámci pravidel rozpočtového určení daní se totiž peníze rozdělují podle trvalého bydliště – a hodně z lidí, kteří se přistěhovali, se nepřehlásilo; ponechávají si adresu v hlavním městě.