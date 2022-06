"Nejsme žádní agrobaroni," bouří se zemědělci proti přerozdělování dotací

„Nezemědělci podpořte nás – my chceme jen bez vládní diskriminace pracovat a žít a s Vámi společně české potraviny jíst.“ Spravedlivé a rovné podmínky pro všechny, kteří hospodaří na širých lánech od polabské nížiny až po Podkrkonoší - s tímto vzkazem české vládě vystoupili dva zástupci zemědělských družstev z Policka a Nechanicka. Nelíbí se jim snaha vlády radikálně přerozdělit zemědělské dotace. Pokud změna dotační politiky projde, napáchá to podle nich v českém zemědělství nenapravitelné škody - dojde k velkému útlumu živočišné výroby a produkce náročných plodin. Chystaná změna totiž poškodí především tisíce středních zemědělců. A právě na nich stojí produkce českých potravin.

„Cítíme diskriminaci a útisk od naší vládní garnitury, která chce poškodit spoluvlastníky firem, jako je družstvo Ostaš o 23% přímých dotací a chce je přerozdělit. Že se musí – a vy městští obyvatelé to vyžadujete - podporovat jen malí a střední zemědělci,“ hřímal z reproduktoru hlas předsedy ZD Ostaš Jaroslava Láda. „Nejsme žádní Babišové, jsme soukromí, hrdí vlastníci. Desítky let hospodařím v družstvu, které má 40 členů. Každý máme 40 hektarů a 13 krav a 16 jalovic. Ale podle nezemědělské ideologie z dnešní vlády jsme agrobaroni. Já nevím, jak někdo se 40 hektary, 13 kravami a 16 jalovicemi může být označen za agrobarona,“ vadí mu nelichotivý titul.

Lád připomněl, že zemědělci z družstev a akciových společností vyrábějí přes 80% potravin. „Někteří mladší lidé si myslí, že mléko, rohlík a chleba se vyrábí v Kauflandu. Zapomnělo se na to, že všichni pocházíme od kupky hnoje. Veškerou práci na českém venkově převzalo sto tisíc zemědělců, kteří živí zbytek obyvatelstva,“ říká Lád. „Lidé na venkově vědí o co jde, ale vy ve městě to nevíte, proto jsme sem vyjeli. Máte supermarkety a určitou úroveň příjmů – ale co když bude stát chleba stovku a máslo taky? Pak si možná vzpomenete na nás,“ dodal. Rovných podmínek se zemědělci chtějí domoci stůj co stůj. „Jsme tady kvůli tomu, abyste věděli, že až budeme protestovat hodně a vyvoláme občanskou neposlušnost, tak je to proto, že se k nám vláda chová diskriminačně.“

V podobném duchu mluvil i předseda ZD Mžany Luděk Homoláč. „Trápí nás to, že chceme zachovat české zemědělství a výrobu českých potravin pro vás. Vždyť je přeci na hlavu postavené, abychom tu neseli pšenici, cukrovku, ječmen jarní, kukuřici a další pícniny a nestarali se o náš skot. Bylo by pro mě demotivující zlikvidovat stádo o počtu 550 kusů dojnic. Přestaňte nám prosím vás nadávat, že jsme agrobaroni, náš podnik není žádné agrobaronství – vlastní ho 700 lidí žijících na venkově. Dostávají pravidelný pacht a pokud máme výborné hospodářské výsledky, tak se o zisk s nimi dělíme,“ říkal předseda představenstva ZD Mžany Luděk Homoláč. „Chtěl bych, abyste si pamatovali, že nám není jedno, co se zemědělstvím bude. Nechceme vyrábět s deseti lidmi ekologické seno a neprodukovat potraviny. Chceme mít pestrou krajinu, vyrábět potraviny a rovné podmínky – ať jde o práci odvedenou pro pět nebo 500 dojnic, protože pokud máte více skotu musíte mít více ošetřovatelů. Odmítáme dotace za nic nedělání, považujeme za nemorální, abychom měli na úrodných pozemcích vytvářet ekologické seno, které by se posléze vozilo do spalovny nebo by někde na hromadě shnilo.“

To na tržnici byla výrazně klidnější atmosféra a u necelé desítky stánků se příchozí zajímali o produkty lidí, kteří v regionu hospodaří. Mnozí z nich nedodávají do běžné obchodní sítě, takže zákazníci měli mimořádnou příležitost ochutnat, zakoupit a popřípadě dát hlas tomu, jehož produkt jim nejvíce zachutnal.

Sirupy a ochucené dipy nabízel sociální podnik H.O.L.I. „Jsou tam datle, brusinky, zázvor, paprička habanero, cibulka a je to výborné na grilované maso,“ propagoval u jednoho ze stánků prodejce soutěžní čatní omáčku. „ A ještě vám dám ochutnat tohle – to je nejpálivější co máme,“ nabízel další vzorek. „Né, to nechci – se bojím,“ ustoupila o krok zákaznice. „Nemusíte se bát, já se snažím, aby to chutnalo každému,“ ujišťoval prodejce, ale zákaznice byla neoblomná.

Soutěže o potravinu a potravináře Královéhradeckého kraje se zúčastnilo i ZD Dolany. „Vloni jsme zvítězili v kategorii ovoce a zelenina s našim jablkem Gala a letos nabízíme celý sortiment našich moštů a doufáme, že taky uspějeme. Zájem je velký lidé koštují a chutná jim. Teď v poledne je to od rána poprvé, že je tu volněji jinak po celou dobu tu byli stále čtyři, šest lidí, což je ideální,“ pochvaloval si vedoucí dolanského ovocnářství Jiří Fišer a hned naléval do kelímku jeden ze sedmi moštu další zájemkyni.

Z 33 potravinářů, kteří se do soutěže letos přihlásili jich na náchodském náměstí ale nebyla ani třetina. „Bohužel jich jezdí stále méně. Určitě pojedou na dožínky nebo se účastní jen akcí ve svém regionu, ale nejezdí všude,“ potvrdila ředitelka Agrární komory Náchod Rita Pernicová, že jak potravináři, tak zemědělci se potýkají s nedostatkem pracovních sil. „Bohužel tento segment je na úbytě a s pracovními silami to je velice složité.“