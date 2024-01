Vědci z České zemědělské univerzity v Praze objevili nejstarší buk v Česku. Ten se nachází v Krušných horách na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína a růst tam začal už v 16. století.

Nejstarší buk v Česku je v Krušných horách. | Foto: Martin Marek

Vědci z Katedry ekologie lesa informovali o objevení buku starého přes 470 let minulý týden. Věk stromu určili pomocí letokruhů z odebraného vývrtu, který ukázal stáří 459 let a dalších minimálně 11 letokruhů zbývalo ve středu kmene, který vývrt minul. Strom je však podle vědců ještě starší než 470 let, neboť několik let, možná i desítek let, rostl do výšky půl metru, odkud byl vývrt odebrán. Na první pohled přitom není strom podle nich nijak nápadný, protože má podobnou velikost jako další, mladší stromy v jeho blízkosti.

Z letokruhů vědci zjistili také průběh růstu stromu. "Odhalili například prudký růst stromu v letech 1609, 1697, 1807 a ještě několikrát později, včetně začátku 20. století, kdy bylo stromu již přes 360 let. V těchto letech došlo nejspíše k otevření zástinu stromu kvůli pádu nebo vykácení stromů okolo něj," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Nejstarší buk roste v hospodářském lese, který má po kampani Greenpeace od roku 2021 takzvanou smluvní ochranu a je v bezzásahovém režimu. Greenpeace zároveň varuje, že po deseti letech může vlastník smluvní ochranu vypovědět a nejstarší český buk pokácet. "Území potřebuje trvalou ochranu, kterou by mohlo zajistit vyhlášení připravované CHKO Krušné hory s dostatečným rozsahem bezzásahových a nejpřísněji chráněných zón," dodal Hrábek.

