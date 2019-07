Smutnou zprávu potvrdil ve středu 24. července ústecký primátor Petr Nedvědický. „Zoologická zahrada ji musela utratit. Je mi to opravdu líto, přinášela radost ústeckým dětem, které s ní slavily narozeniny dlouhá léta,“ řekl.

Zatím se nepodařilo ověřit, proč muselo vedení zahrady sáhnout k tomuto definitivnímu opatření, jelikož mluvčí zoo Věra Vrabcová a ani její ředitel Roman Končel nepřijímají telefonní hovory.

Zamba v Ústí žila 39. rok. Zoo původně chovala nosorožce tři. Pocházeli z jihoafrické rezervace Umfolozi a do tehdejší Československé socialistické republiky se spolu s dalšími zvířaty dostali díky expedicím Josefa Vágnera, ředitele královédvorské zoo. Dan a Saša bohužel před deseti lety uhynuli ve vysokém věku, ale Zamba se stále držela. Oblíbenou atrakcí ústeckých mateřinek byla oslava narozenin, pro tuto příležitost do zoo jezdívaly, aby nosorožčí dámě popřáli.

„Je to smutné a překvapilo mne to. O nemocných slonech jsme věděli. Ale to je smutné, na narozeniny jsme jezdili často, kolikrát jsme tam byli sami. Děti bývaly překvapené, jaký dort dostává, ovoce, se zeleninou a senem. Jakoby ta zoo jen ztrácela,“ posteskla si ředitelka mateřské školky v Marxově ulici Alena Bodrinová, jejíž malí svěřenci téměř nikdy neopomněli na oslavu přijet.

Připravujeme další podrobnosti.