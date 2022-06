Více jak devět metrů dlouhá kovová napodobenina raka říčního, kterého mají Rakvičtí v obecním znaku, váží asi tři a půl tuny. Podle všeho má být vůbec největší plastikou tohoto korýše na světě. „Rak je tvořený fragmenty, které se musejí svařit a sešroubovat dohromady. Celkem jich je na třiadvacet. Většinu už máme pohromadě. Ještě dnes budeme instalovat posledních deset nohou. No a pak už nám budou zbývat jen fousy, nějaká klepítka vepředu, dokončit detaily a přetřít raka barvou,“ ukazoval redaktorce Deníku Rovnost ve středu dopoledne Valášek. Kompletně hotový bude rak během čtvrtka, případně pátku.

Na Břeclavsku vyrostl největší ukovaný rak na světě. Dohlíží na řidiče u silnice

Aby působila celá koncepce reálně, doplní středový ostrůvek kameny odkazující k říčnímu dnu. Ty si kovář Valášek vybral v želešickém lomu. „Dostat sem kameny byl docela problém, některé totiž vážily i tunu. Nejprve jsme skládali velké, do mezer potom ty menší. Celkem jich je tu asi pětačtyřicet tun,“ překvapil umělec, který na plastice raka ve své kovárně společně s pomocníkem pracoval několik měsíců.

Kromě velikosti se rakvický rak bude pyšnit ještě jedním unikátem. A totiž tím, že bude v závislosti na slunečním svitu měnit barvu. „Nátěr je takovým trochu experimentem. Stávající barvy, které se prodávají, nám nevyhovovaly. Proto jsme si z Itálie nechali poslat zvláštní dvousložkovou barvu a tu jsme si pak sami smíchali tak, abychom dosáhli správného odstínu,“ vyprávěl Valášek.

Barva se mění

Barva je nanesená suchým štětcem a houbou je pak vetřená do barvy podkladové. Při různém světle mění intenzitu. Je buď světlejší, nebo naopak tmavší. „Je to naprosto úžasná práce. Od modelu, který nám pan Valášek před několika měsíci přivezl ukázat, až po dnešní den. A to včetně nátěru, který se moc povedl,“ pochvaloval si místostarosta obce Pavel Rous.

Starosta Radek Průdek zase poukázal na fakt, že okolo okružní křižovatky někteří řidiči krouží i několikrát. „Všiml jsem si, že se sem občas někdo přijede podívat za dopoledne i vícekrát. Řada řidičů na nás i troubí a scénu si natáčí na mobilní telefon. Doufám, že se nic nestane,“ kroutil hlavou s úsměvem Průdek.

Kovová plastika raka vyšla obec na 535 tisíc korun. Ukotvená je na speciálním podstavci, který drží čtyři tuny betonu. Nejnáročnější bylo podle autora vymyslet technologický postup tak, aby rak držel tvar, linie a kontury. Korýš má kovovou konstrukci a je opláštěný plechem. Aby mu neunikl žádný záhyb, a aby nastudoval i chování raka v nejrůznějších situacích, nechal si Valášek dokonce zásilkovou službou ve speciálním boxu doručit raka asijského. Toho pojmenoval Laďa.