Přijíždíte do městečka na pomezí slovenských hranic v údolí říčky Brumovky v Bílých Karpatech a říkáte si, že tady lišky dávají dobrou noc. Přejedete koleje, už jste skoro na konci světa a najednou vám spadne brada. Před vámi se tyčí mohutná dřevěná stavba jako z moderní metropole. Tu byste tady opravdu nečekali a ona přitom do okolí zapadá opravdu dokonale.

Dřevostavba v Brumově-Bylnici - sídlo Kloboucké lesní | Video: Iva Nedavašková

Sídlo dřevařské firmy Kloboucká lesní vás na první pohled ohromí. Třípodlažní dřevostavba vysoká 18 metrů je téměř celá prosklená, se střechou z fotovoltaických panelů.

Kolem jsou vodní nádrže pro regulaci teploty v zimě i v létě a celou stavbu obklopují úhledné cestičky vysypané kůrou. Radost pohledět. A jak říká majitel firmy Vojtěch Dorňák , toto sídlo má vydržet minimálně sto let. Stejně jako dvě dřevěnice z roku 1911 naproti přes cestu, které sloužily jako původní kancelářské zázemí.

Chata na Zlínsku jako hytta v Norsku. V ní si vyčistíte hlavu a nabijete baterky

Proč se rozhodl zrovna pro takovou velkou dřevostavbu? „Chtěli jsme přestěhovat zaměstnance ze starých, už nevyhovujících prostor do jedné budovy a hlavně jsme chtěli ukázat, co všechno jde ze dřeva vytvořit. Taková stavba je v Itálii, Švýcarsku nebo Německu naprosto běžná, ale u nás je to zatím unikát,“ vysvětluje Dorňák.

A má pravdu. Takto velká dřevostavba je v Česku prototyp a tak ji jezdí obdivovat a inspirovat se architekti i stavaři z celé republiky.

Jak se staví novinka

Největší problém, na který při stavbě ve firmě narazili, byly zastaralé požární normy z roku 1972. Proto jsou v celé budově instalována takzvaná sprinklerová potrubí, která jsou napojena na nedalekou výrobní vodní nádrž. „Konzultovali jsme stavební plány od začátku s hasiči, proto jsme byli připraveni a nemuseli to řešit v průběhu,“ popisuje Vojtěch Dorňák.

Druhým úskalím se ukázala být statika a její přesné spočítaní. Na takto velkou dřevostavbu nejsme u nás zatím připraveni. A dokázalo Dorňáka dřevo, se kterým tolik let pracuje, při stavbě ještě něčím překvapit?

Svatba v sýpce. Špejchar barokního statku se proměnil v multifunkční sál

„Navzdory varování, dřevo dál nepracovalo, to znamená, že všechny vyrobené prvky se nesmršťovaly a držely míry, které jsme vyrobili. Což je u takto velké stavby zajímavé.“ Stavba budovy trvala dva roky a na většině prací se podílely firmy z okolí.

Díky tomu, že majitele netlačil termín dokončení, vypilovaly se detaily tak, že jsou se vším stoprocentně spokojeni. „Nad plány architektů z libereckého studia Mjölk jsme celou budovy podsklepili a tím vznikl prostor pro technické zázemí, baterie, archiv, rozvaděče,“ vysvětluje Dorňák z Kloboucké lesní.

Multifunkční budova a udržitelnost v praxi

Dřevostavba slouží nejen jako sídlo firmy, showroom dřeva a konferenční prostory, ale do budoucna se zde mohou konat různé firemní akce nebo promítaní filmů pro místní. Podkrovní prostory jsou otevřené, s venkovní kuchyní a připraveným místem pro výsadbu malého zeleného zákoutí. „Je to ukázka, kam by se mohlo do budoucna stavebnictví ubírat. Nemá to být honosné sídlo, ale spíše inspirace pro ostatní,“ podotýká majitel.

Na nedalekém prostranství plánují vystavit park s jezírkem jako odpočinkovou plochu pro zaměstnance i turisty jedoucí po nedaleké cyklotrase Bevlava (Bečva-Vlára-Váh).

Skleněná vrata za hubičku. Ze staré stodoly vykouzlili manželé skvost statku

Stavba je konkrétním příkladem, jak může udržitelnost fungovat nejen v soukromých domech, ale i firmách. Budova je díky fotovoltaickým panelům naprosto soběstačná.

Přebytek energie jde do baterií a do výrobního areálu, na noční osvětlení, dešťová voda je zachycována do nádrží, teplo je dovedené z centrální kotelny na dřevní štěpku. Dřevostavbu lze celou rozmontovat, a jak s nadsázkou říká Vojtěch Dorňák, můžou ji časem přemístit či recyklovat. Ale protože jde o opravdovou nádheru, byla by to škoda.