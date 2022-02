Na chodník ve Dvorku čekají už dlouho. „Staví se už skoro rok. To je moc. Kolem silnice chodí děti na autobus do školy. Staří jezdí k doktorovi nebo na nákup. Není to bezpečná cesta,“ řekl Deníku jeden z místních Petr Štáfl. Autobusem jezdí do školy jeho syn Vojtěch. „Na zastávku musím jít kus po silnici. Vadí mi to. Jezdí tady hodně aut,“ poznamenal.