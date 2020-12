ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Na místo zásahu dorazila v pátek okolo půlnoci taky speciální pořádková jednotka. Oba vchody byly však zavřené, aby se těžkooděnci dostali dovnitř, museli použít beranidlo. Pražská policie se ústy mluvčího Jana Daňka odkazuje na zákon o policii, který v paragrafu 40 řeší vstup do obydlí, jiného prostoru či na pozemek.

„Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele (…) a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti,“ píše se v zákoně, přičemž oprávnění k „použití síly“ řeší třetí odstavec.

Mluvčí Daněk nesdělil, zda si někdo na postup policie oficiálně stěžoval, ani zda by měla například Generální inspekce bezpečnostních sborů zásah s beranidlem prověřit. Případ každopádně vyvolal přes víkend velkou mediální pozornost.

Vstup na heslo

Web Seznam Zprávy popsal v sobotu, jak probíhala organizace tajného večírku v centru Prahy. Lidé se svolávali pomocí účtu na Instagramu s názvem Password Prague (Heslo Praha), kde taky byly zájemců sděleny instrukce ke vstupu dovnitř. Pátečním heslem bylo: „Where is Jonas?“ („Kde je Jonáš?“).

Čtenáři Pražského deníku ve facebookové diskuzi se – podobně jako celá společnost ve vnímání situace s nemocí covid-19 – rozdělili do dvou skupin.

Jedni se ptají, zda už se lidé nemohou ani bavit a že razie v centru hlavního města dala mladým vzpomenout na praktiky běžné před rokem 1989, kdy vládla komunistická strana.

Druzí se bojí, že mezi zhruba stovkou účastníků tajného večírku (převážně z řad cizinců a zahraničních studentů výměnného programu Erasmus) byl někdo nakažený virem SARS-CoV-2 – pokud ano, požadují „pořádný flastr“ a informaci, kolik stála případná léčba v nemocnici, nebo dokonce vyhoštění.

Jan Blatný: Otevření restaurace Šeberák považuji za políček všem slušným lidem, kteří dodržují platná opatření, a pomáhají nám tak bojovat se současnou epidemickou situací. Už včera jsem požádal hygienu a policii, aby konali. Znevažování nastavených pravidel není hrdinství. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 27, 2020

Ministra Blatného, jenž označil jinou kauzu – otevření restaurace Šeberák – za „políček všem slušným lidem“, citoval server TN.cz: „Ta pokuta by měla být dostatečně velká na to, aby byla odstrašující. Nechci magistrátu radit, ale ve chvíli, kdy se nezachová podle tohoto doporučení a nevezme apel můj nebo hygieničky, tak je to špatný signál směrem k Pražanům.“ Pohoršení vyjádřil rovněž třeba vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který řídí ministerstvo průmyslu a obchodu i dopravy.

Na oficiálním twitterovém účtu ministr Blatný uvedl: „Vnímám, že pro spoustu z nás jsou platná opatření omezující a mnohdy i bolestivá. I nadále však prosím, abychom všichni dodržovali nastavená pravidla. Jedině tak se vyhneme dalším restrikcím.“

Jelikož policie při páteční akci nikoho neobvinila z trestného činu, porušení protiepidemických bude řešit právě magistrát hlavního města. Primátor Hřib v pondělí na sociální síti uvedl, že se rozšířil „nešvar“, kdy celostátní politici vyzývají kolegy z komunální politiky, aby „dohlédli na exemplární potrestání konkrétních osob“.

Hřib žádá o umírněnější rétoriku

Po „výrazných sankcí“, které by odradily od porušování „covidových“ pravidel, přitom volá rovněž jeden z koaličních lídrů a europoslanec Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

„Chtěl bych požádat o umírněnější rétoriku. Nejde vest správní řízení na politickou objednávku!“ vzkázal Hřib šéfovi vládního resortu zdravotnictví. Primátor pak dodal, že by se mohl přestupce odvolat proti podjatosti – a zaútočil přitom na ODS ve sporu ohledně Pražskému okruhu a stížnosti z Horních Počernic. Předseda krajské organizace Tomáš Portlík mu vzápětí oponoval, že proti důležité dálniční stavbě je sdružení podporované Piráty, nikoliv starosta Petr Mešťan zvolený za ODS s podporou nezávislých kandidátů.

Rozšířil se nám tady takový nešvar, kdy celostátní politici vyzývají komunální politiky, aby dohlédli na exemplární potrestání konkrétních osob. Chtěl bych požádat o umírněnější rétoriku. Nejde vest správní řízení na politickou objednávku! https://t.co/LcE0RVzYXx — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 30, 2020

Diskutující Hřibovi také vyčetli, že na konci října, když se setkali v zavřeném podniku poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) s Romanem Prymulou (za ANO) – exministrem zdravotnictví a současným poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO) –, ihned pražský primátor informoval o zahájení správního řízení s Faltýnkem, Prymulou i provozovatelem restaurace Rio's na Vyšehradě.

Na Prymulovu kauzu ostatně narážel v rozhovoru pro deník Blesk, který případ otevřel zveřejněním fotografií, také bývalý ministr pro lidská práva Kocáb, který byl podle vlastních slov šokován, že se „něco takového dělo“ v Anenské ulici. Muzikant má totiž v domě na Starém Městě, kde se nelegální párty konala, vlastnický podíl a trvalé bydliště. „Je to důsledek toho, že Prymula procházel na Vyšehradě zdí a lidi pak nerespektují vládní opatření,“ dodal Kocáb.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana budou správní řízení zahájena. Fyzickým osobám hrozí pokuta od 20 tisíc do dvou milionům korun, finanční trest za porušení vládních nařízení pro právnické osoby může být až tři miliony. „V případě restaurace Šeberák, kde docházelo k vědomému ohýbání zákona, může být situace složitější a může se tím zabývat více orgánů. V případě otevřeného baru je možné, že například hygiena bude ještě řešit nenošení roušek,“ uvedl mluvčí Hofman.

Úředníci však nestíhají. Praha obdržela podle Hofmana od října do 18. listopadu zhruba 190 oznámení o porušení vládních opatření v souvislosti s koronavirem – 42 se týkalo restaurací. Magistrát do skončení správního řízení nechce žádný z nich blíže komentovat. Pokutě se nevyhne zřejmě ani opoziční poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09), který vypil v zavřené restauraci Hlučná samota na Vinohradech pivo při čekání na objednané jídlo.