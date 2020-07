Když Zemanův zástupce Marek Nespala začal rozebírat jeho příjmy a výdaje, Bartík požádal o vykázání veřejnosti. Kvůli tomu, že mu bylo rozebírání vlastní finanční situace nepříjemné. „Aritmetika nevychází. Podle toho, co prezentuje žalovaný před soudem, musel by být dávno mrtvý hlady, na což nevypadá,“ řekl Nespala.

Bartíkův advokát Pavel Uhl už dříve uvedl, že jeho klient je schopný zaplatit nejvýše padesát tisíc korun. „Pět milionů nemám,“ potvrdil v úterý Bartík.

Věří, že nakonec nebude muset platit, a dál trvá na tom, že lidé mají právo znát zdravotní stav prezidenta. „Pokud zaměstnavatel přijímá zaměstnance do zaměstnání, kde hraje roli i jeho zdravotní stav, musí prokázat, že je způsobilý. Myslím si, že tam spadá i prezident. My voliči jsme výběrová komise. Pokud se kandidát sotva drží nad vodou, plete si slova a fakta, to jsou okamžiky, kdy je plné právo veřejnosti znát zdravotní stav kandidáta," míní Bartík.

Další líčení bude 11. září, kdy zazní závěrečné řeči a padne také rozhodnutí. Jedna nebo druhá strana navrhovaly ještě předvést některé známé svědky jako hradního kancléře Vratislava Mynáře nebo prezidentova mluvčího Jiří Ovčáčka, soudce Radek Malenovský to ale zamítl. Kvůli nadbytečnosti.