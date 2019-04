Stát nemá koncepci parkovišť pro kamiony. Vše nechává na soukromý sektor. Na Znojemsku je míst pro parkování nákladních aut minimum. Obce je vyhánějí značkami.

Je to ostuda. Podívejte se do Rakouska nebo Německa, jaké možnosti parkování tam řidiči kamionů mají. Náš stát na to kašle. Takové hlasy zaznívají na adresu státu od domácích kamioňáků. „Je to hrozné. Když si u nás kamioňák chce udělat povinnou přestávku, nemá kde. Ve Znojmě u ČASu je jediná výjimka. Tam teď stávají Chrovati, kteří vyhráli tendr na dřevo a je tam plno,“ uvedl dlouholetý řidič kamionu Rudolf Cejpek.