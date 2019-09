Už před devátou hodinou přijížděli na stanoviště v sedmnácti obcích mikroregionu Němčicko první nedočkaví cyklisté. Dostali mapky do kterých v jednotlivých obcích sbírali razítka, ale taky mohli ochutnat co si pro projíždějící kolaře daná obec připravila za pochoutky. Mezi nejčastější lahůdky patřily domácí koláčky a škvarková pomazánka.

Někdo to pojal jako rodinný výlet, jiní jako týmovou projížďku, ale také příležitost podívat se po okolních obcích, zjistit co je kde nového a užít si posledních slunečných dnů. „Trochu fouká, tak to možná půjde hůř,“ sdělil své obavy na startu ve Vrchoslavicích Josef Jašek, který na trať vyrazil s kamarádem Josef Glozou.

„Přestože jsme ze sousední vesnice, tak se účastníme poprvé,“ prozradila Deníku Iveta Vincourková se synem Martinem. „Počasí cyklistům přeje, v jedenáct hodin Vrchoslavicemi projelo už přes čtyři stovky cyklistů,“ spočítala Marie Horáková mezi nabízením chlebů se škvarkovou pomazánkou a jednohubek s nutellou.

Poslanec na kole

„Na kole jezdím asi od pěti let, naučil mě to táta,“ zasnil se poslanec a předseda Hnutí STAN Vít Rakušan, který přijal pozvání projet se hanáckou rovinou.

„U nás v Kolíně je podobný terén jako tady. Ve městě naprostá rovina, ale jak vyjedete za jeho hranice, dají kopečky zabrat,“ usmíval se Rakušan který poctivě vyšlapal i ty největší kopce v Srbcích.

Devětaosmdesátiletý účastník pan Punčochář

Všemi obcemi mikroregionu projelo 277 účastníků. Nejstarší, devětaosmdesátiletý účastník pan Punčochář, přijel na akci až z Kelčic. Nejmladší, teprve roční Štěpán Smýkal projel poctivě se svým tatínkem všemi sedmnácti obcemi.

V Mořicích na všechny čekal bohatý kulturní program. Mimo hudební vystoupení, představení mažoretek, tanečních kroužků SVČ Orion a Silných chlapů se předvedli také sportovci z oddílu krasojízdy TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, kterým za letošní sportovní úspěchy předal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk šek na sto tisíc korun.

„Je to úžasná akce, lidi to baví,“ pochvalovala si senátorka Jitka Chalánková po vyhlášení výsledků.

Nechybělo bohaté občerstvení, malování na obličej, skákací hrad, jízda zručnosti a tombola. O večerní zábavu se postaral DJ Pepa Korčák.

ADÉLA PALÍŠKOVÁ