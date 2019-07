V zahradě jednoho z rodinných domů v brněnských Řečkovicích si liščího mláděte všimla třicetiletá žena. „Před příjezdem strážníků zvíře přeběhlo do garáže. Tam jej strážnice našla mezi uskladněným nábytkem a lišku opatrně polapila do odchytového oka," popsala zásah mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Malou lišku v kleci strážníci následně převáželi do útulku. „Odchytářka si ale všimla, že lišče začíná silně slinit. Zjevně nemocné mládě nakonec bohužel uhynulo dříve, než jej mohli strážníci předat do další péče," zmínila Kadrnožková.

Pokud lidé najdou na svém pozemku nebo v blízkosti obydlí lišku, mohou zavolat brněnským strážníkům, do záchranných stanic nebo myslivcům. „Pokud se liška vydá do blízkosti člověka, neznamená to hned, že je nemocná. Může se jednat o zvíře, které ztratilo plachost. V každém případě je lepší na lišku nesahat a zavolat odborníky,“ uvedl Zdeněk Machař ze záchranné stanice Ptačí centrum.