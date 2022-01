„Tuto nabídku bych chtěl ještě rozšířit,“ uvedl ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner. „Vybraným lékařům, primářům, vedoucím lékařům, tedy klíčovým zaměstnancům nemocnice, bych rád nabídl možnost vlastního bydlení v rodinném domě a tím bych, věřím, zajistil jejich ‚usazení‘ v našem městě,“ předpokládá.

Zničená záda budou nemocí z povolání. Navíc s nárokem na odškodnění

Počty lékařů, sester a dalších pracovníků stále nejsou dostačující. Roli hraje i to, že nemocnice rozšiřuje poskytování zdravotní péče na větší počty pacientů a navyšuje počty odborností. „Současně s nárůstem pacientů hospitalizovaných i ambulantně ošetřených, roste i množství zaměstnanců, kteří přicházejí do nemocnice jak z Kadaně a okolí, tak i ze vzdálenějších míst,“ podotkl ředitel.

Plán postavit atraktivní bydlení pro lékaře vedení města podporuje. „Je to zajímavé. Ne každá nemocnice se chová jako Baťa ve třicátých letech,“ ocenil kroky zdravotnického zařízení starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Narážel na počínání slavné české obuvnické společnosti, která stavěla městečka pro své dělníky. „Přinese to ten bonus, že jakmile u nás bude lékař stabilizovaný a založí tu rodinu, nebude prchat do jiného špitálu nebo do Německa. Investice se tedy vrátí,“ věří.

Čtrnáct parcel

Domy mají vyrůst v poklidné vesnici Pokutice, kde má město pozemky pro stavbu vymezené územním plánem. Podle studie by na nich mohlo vzniknout čtrnáct parcel. Kadaňští zastupitelé už schválili, aby byly pozemky vloženy do základního kapitálu nemocnice.

Na nemocnici bude vypracování projektové dokumentace, zajištění financování úvěrem či hypotékou a následná výstavba. Konkrétní podmínky, za kterých bude se zaměstnanci uzavíraná nájemní smlouva, budou připravené podle konečné výše investice.

Bez vakcíny ale s certifikátem. V Jihlavě řeší podvody s očkováním

V rámci České republiky jde o ojedinělý záměr co do atraktivity, ačkoli ne první. Zbrusu nové rodinné domy pronajímá svým lékařům a sestrám nemocnice v Domažlicích. Vyrostly nedávno na náklady města, které je následně předalo do dlouhodobého pronájmu svému špitálu.

Také další města a kraje zkoumají možnosti bydlení pro lékaře a další nepostradatelné pracovníky. Ústecký kraj se například poohlíží po nemovitostech, které by se daly upravit na byty pro zaměstnance sedmi nemocnic společnosti Krajská zdravotní. Vytipované má zatím objekty v Mostě, v Chomutově a v Ústí nad Labem.