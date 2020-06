Dají se spočítat náklady Nemocnice Na Františku během epidemie?

Přímé náklady činí asi tři miliony korun. Nepřímé se zatím nedají vyčíslit, vše bude záležet na tom, jak bude vypadat novela úhradové vyhlášky. Tu ministerstvo zdravotnictví slibovalo vydat, ale zatím je ticho po pěšině.

Co všechno jste museli přímo vyčíslit?

Do této částky spadá zřízení oddělení pro nakažené nemocí covid-19 s devíti lůžky pro seniory z Michle. Přímé náklady dále zahrnují ochranné prostředky a mzdy. Musíme ještě počítat třeba s mimořádnými odměnami pro pracovníky, kteří zajišťovali krizový chod nemocnice. Díky tomu, že jsme téměř rodinná nemocnice, jsou procesy u nás jednodušší. Pacienti mají k lékaři blíž.

A co plánované operace, které jste museli zrušit?

Počet výkonů klesl o čtvrtinu. Museli jsme zrušit třeba operace kyčlí či náhrady kloubů. Během krize tato část práce odpadla. Lidé se báli chodit do nemocnic obecně.

Vyrovnáte se se ztrátou?

Letní měsíce jsou vždy slabší co do počtu operací i ostatních výkonů, lidé se do nemocnic nehrnou. Nyní se nám jich hlásí poměrně dost, takže možná něco doženeme. Jedeme na všechny operační sály, s maximálním využitím času i kapacit. Máme mnohem víc práce než během koronavirové nákazy. Jsme ale stále v nejistotě, jak budou toto období hodnotit zdravotní pojišťovny.



Jak by vám mohl stát pomoci?

Stále čekáme na změnu úhradového systému. O něm se hovoří roky, současná krize by jeho revizi mohla uspíšit. Systém je nastavený nespravedlivě, totožný výkon v jedné nemocnici uhradí každá pojišťovna jinak a velké rozdíly jsou i mezi nemocnicemi navzájem.

Co podstatného krize ukázala?

Koronavirus nastolil spoustu otázek, které nyní musíme vyřešit. Před vypuknutím pandemie se mluvilo o tom, že je v Česku příliš mnoho nemocnic a máme příliš mnoho lůžek na počet obyvatel. Když se nic neděje, je přebytek, když přijde krize, tak jsou nutná. Dalším nešvarem je například přežitek, že lidé mají mít vše zdarma.

S tím nesouhlasíte?

Do jisté míry. Naše zdravotnictví je sice na špičkové úrovni, ale je těžce podfinancováno. Například Německo a Rakousko do zdravotnictví dávají 11 procent svého HDP, my 7,2 toho našeho. Pokud by se na tomto financování podílel pacient, byť minimální částkou, určitě by si naší úrovně zdravotnictví více vážil a nedocházelo by k jeho zneužívání při banálních zákrocích.