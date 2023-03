Pouze tři měsíce vydržel ve funkci ředitele pro zdravotní služby v Pardubické a Chrudimské nemocnici Jan Maňaska. Podle managementu nemocnice za rezignací stojí jeho nesouhlas s vedením projektu stavby nového pavilonu urgentního příjmu v Pardubické nemocnici.

Nemocnice v Pardubicích | Foto: Archiv Deníku

Jan Maňaska na post ředitele dvou krajských nemocnic nastoupil 1. prosince. Nemocnice Pardubického kraje si od něj slibovala stabilizaci a především obnovení péče v Chrudimské nemocnici, ale i další rozvoj nemocnic v kraji.

„Nový ředitel má před sebou řadu nelehkých úkolů a nastupuje ve velmi složité době. Jde však o zkušeného manažera, a tak věřím, že se mu s nimi podaří vypořádat,“ řekl při jeho nástupu Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

To se ale nestalo a vedení nemocnice po třech měsících potvrdilo jeho rezignaci. Ředitel pracovní poměr ukončil 20. března, ještě ve zkušební době. „Důvodem rezignace, který uvedl, byl nesouhlas s pověřením k vedení projektu výstavby pavilonu s urgentním příjmem v Pardubické nemocnici,“ informovala mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Jana Maňasku se redakci prozatím nepodařilo kontaktovat.

Stavba nového centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici je historicky největším projektem Pardubického kraje. Na dominantě areálu, který stavbaři budují od loňského května, už jsou hotovy práce za více než 500 milionů korun.

Orlickoústecká nemocnice už svou dominantu má. Pacientům ze spádové oblasti 200 tisíc obyvatel východní části Pardubického kraje slouží nový urgentní příjem od 6. května 2022. Nová budova se však ze začátku potýkala s problémy. V červnu vypadlo okno a zranilo sestru. Později se zjistilo, že uvnitř stavby, která stála kraj téměř 600 milionů korun, chyběl mobilní signál a nedalo se v některých místech budovy telefonovat.

„Jak v Pardubicích, tak v Ústí nad Orlicí byli od počátku vedoucími projektů centrálních urgentních příjmů vždy hlavní uživatelé budov, tedy oblastní ředitelé pro zdravotní služby příslušných nemocnic. Význam těchto staveb pro primární účel nemocnice, tedy poskytování zdravotních služeb, nikdy ani jiné řešení nedovoloval,“ poznamenala Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví.

„Rozhodnutí Jana Maňasky respektujeme a v dalším profesním životě mu přejeme vše dobré. Jeho agenda je do odvolání rozdělena mezi příslušné členy představenstva akciové společnosti a dalšího managementu nemocnice,“ řekla pro Deník Semrádová.

Podle neoficiálních informací Deníku by pravomoci měli až do odvolání převzít Tomáš Gottwald a Vladimír Ninger. Právě Ninger vedl Chrudimskou a Pardubickou nemocnici v loňském roce poté, co došlo k vážné nehodě tehdejšího ředitele Jana Marounka. Ten byl ve funkci pouhé dva týdny a potom havaroval na motorce. Později na následky vážné nehody zemřel.

Personální krize trvá

Když se v prosinci objevil nový ředitel Chrudimské nemocnice, lidé dostali naději na zlepšení zdravotní péče ve svém městě. Maňaska dokonce přislíbil nového primáře interního oddělení. „Základní kroky už byly v běhu před mým nástupem a nemocnice se intenzivně snažila získat plně kvalifikovaného lékaře, který by přišel a stal se hlavou oddělení. To se nám před několika dny povedlo,“ sdělil v únoru Maňaska, ale zároveň varoval před přílišným nadšením.

„Ve chvíli, kdy primář opravdu nastoupí, je možné začít oddělení budovat. Bude to přirozeně v postupných krocích. Žádný zázrak v podobě okamžitého otevření padesáti interních lůžek se ale samozřejmě konat nebude, to je nereálné. Pořád je potřeba ještě doplnit lékařský personál,“ zdůraznil ředitel.

Jak se měnili ředitelé nemocnic



K poslednímu dni roku 2020 na svou funkci nečekaně rezignoval ředitel nemocnic v Pardubicích a v Chrudimi Miroslav Sirový. Odešel na vlastní žádost, důvodem byla údajně přepracovanost v době koronavirové epidemie.



Do poloviny července 2022 byly nemocnice bez ředitele, poté do funkce nastoupil Jan Marounek, dosavadní ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Ve funkci byl necelý měsíc, poté měl vážnou nehodu na motocyklu a v prosinci zemřel.



Jan Maňaska byl ředitelem obou nemocnic od prosince 2022 do letošního 20. března.

Chrudimský starosta František Pilný se o ukončení pracovního poměru Jana Maňasky dozvěděl před pár dny z neoficiálního zdroje. „Na to, že nastoupil v prosinci, jsme se ani nestihli osobně setkat. To mne překvapuje, ale zároveň to ukazuje na zoufalost vztahu Pardubického kraje ke zdravotnictví a na nevalný zájem o Chrudimskou nemocnici,“ řekl starosta Pilný.

Pro pacienty z Chrudimi tak nastává opět doba nejistoty. Tamní nemocnice se totiž dlouhodobě potýká s personální krizí, kvůli které je zavřeno lůžkové oddělení interny, kde chybí lékaři i zdravotní sestry.

„Interna je opuštěná, téměř potopená loď. Alespoň takto mi připadala při nedávné návštěvě, kdy jsem měl skutečně velké zdravotní problémy a byl jsem na pokraji mdlob. Nepříjemně mě překvapilo, že si sám mám dojít pro výsledky odběru do laboratoře, vždyť to bych ve svém stavu nebyl schopen. Až potom jsem pochopil, že personálu je kriticky málo a vůbec nestíhá,“ řekl Chrudimák Petr, který si nepřál zveřejnit celé jméno.