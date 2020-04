Nemocnice Třebíč

Nový pavilon s operačními sály

Rekonstrukce trafostanice

Parkovací dům (přispěje město)

„Už jsem podepsal smlouvu s dodavatelem, předpokládám, že si staveniště převezme v dubnu. Projekční cena byla nastavená na 350 milionů korun, vysoutěžená cena je nakonec 344,9 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. „Díky elektronické aukci se výslednou sumu podařilo snížit o 12 milionů korun oproti nejnižšímu podání v prvním kole,“ doplnil.

Stavební stroje opanují prostor, kudy lidé vjíždějí do nemocnice. Hned vedle je nový pavilon C s urgentním příjmem. V sousedství se nachází okresní soud a čtyřproudý průtah městem, hlavní dopravní tepna. Z toho je patrné, o jak „dopravně citlivé“ místo jde.

„Ano, stavba se dotkne i organizace dopravy uvnitř areálu nemocnice, vyžádá si jistá omezení. Než budou aktuální, veřejnost na ně s předstihem upozorníme,“ sdělil Kukla. Mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová uvedla, že rozhodnutí o tom, jak se bude v nemocnici a v blízkém okolí jezdit, padne koncem dubna.

Patro úhlopříčně

Nový třípodlažní pavilon má být hotový za dva roky. První patro zaberou čtyři moderní operační sály a zázemí pro zdravotnický personál. V přízemí má být mimo jiné školicí centrum. Poslední třetí patro, které architekti umístili úhlopříčně, bude celé sloužit pro strojovny vzduchotechniky.

Nový pavilon kraj zaplatí z rozpočtu. Objekt bude propojený se sousedním chirurgickým pavilonem. Patra stávajících i nových sálů na sebe budou navazovat. „Jakmile se podaří dokončit novou budovu a zprovoznit moderní čtveřici sálů, okamžitě začne generální oprava stávající čtyřky sálů pavilonu O. Součástí rekonstrukce staré části budou i úpravy dospávacího pooperačního pokoje a přístupové chodby do celého traktu sálů,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Nová místa pro 218 aut

A to není všechno. Do tří let má u nemocnice vzniknout ještě parkovací dům, který ulehčí život jak zaměstnancům nemocnice a pacientům, tak i lidem, kteří míří do soudní budovy či blízkých restaurací. Parkovací dům má mít místa pro 218 vozidel, zaplatí ho město a kraj a vyjde odhadem na 165 milionů korun. Navíc ještě hejtmanství plánuje rekonstrukci nemocniční trafostanice za víc jak 70 milionů korun, práce začnou v červnu tohoto roku.

Ani Jihlava nepřijde zkrátka

Nemocnice Jihlava

Rekonstrukce stravovacího provozu

Domov důchodců

Hodně peněz se projeví i v další proměně nemocnice v krajském městě. Na začátku roku začala rekonstrukce stravovacího provozu, je rozdělená do devíti etap.

„Až za dva roky stavbu opustíme, bude stát v areálu jihlavské nemocnice supermoderní kuchyně s násobně navýšenou kapacitou vařených jídel a moderní jídelnou pro zaměstnance,“ řekl hejtmanův náměstek Kukla. Celé to vyjde na víc jak 300 milionů korun. Kuchyně jihlavské nemocnice v současnosti denně připravuje 1 820 jídel, po modernizaci bude schopná uvařit 2 480 jídel. V budoucnu odtud poputuje strava i do plánovaného domova důchodců, který vyroste v těsné blízkosti. Stavba začne letos v červnu, vyjde na víc jak 330 milionů korun.