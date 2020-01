Matka dívky trpěla streptokokem, kterým se při porodu může nakazit i dítě. Několik hodin po porodu byla dívka v kritickém stavu převážena do Hradce Králové a má trvalé poškození mozku. Složitá byla už samotná cesta rodičky do nemocnice, i tou se ministerská kontrola zabývala. Kontrola proběhla v Pardubické nemocnici, Fakultní nemocnici Hradec Králové, na Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje a ze záznamů komunikace byl zhodnocen i postup nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Než se žena z Vamberka dostala do nemocnice, strávila hodinu v sanitce, která s ní najezdila desítky kilometrů. Dvě nemocnice rodičku odmítly přijmout.

Záchranka přijala oznámení 8. června ve 3:49 hodin ráno, po naložení rodící ženy ji převezla do rychnovské nemocnice „Zde došlo pouze ke komunikaci se sestrou, která volala telefonicky službu konajícího primáře oddělení, který vzkázal, „že to zdržovat nebude", ať zdravotnická záchranná služba jede rovnou do Hradce Králové,“ popsala tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Záchranka proto kontaktovala nemocnici v Hradci Králové, odpověď však byla i v tomto případě zamítavá. Hradecká porodnice byla od půlnoci uzavřená kvůli naplnění kapacity novorozeneckého oddělení.

Záchranka tak s ženou zamířila do Pardubické nemocnice, to už ale hrozilo, že žena porodí ve voze. Rodičku však záchranáři dovezli do nemocnice včas a žena v 5 hodin a 7 minut porodila malou Leontýnku. Večer se ale zdravotní stav novorozence kvůli streptokokové infekci zásadně zhoršil a dívka musela být převezena do Hradecké nemocnice. „Žena mi po porodu poslala fotku, že je holčička zdravá. Po dvaceti hodinách ji najednou převáželi v kritickém stavu do Hradce," vylíčil otec holčičky Jaroslav Mráček.

Nepochybila

Podle ministerské kontroly ale Pardubická nemocnice vážně nepochybila. „Veškeré lékařské a ošetřovatelské procedury, které proběhly od přijetí rodičky v nemocnici Pardubice, proběhly v souladu s požadovanými standardy. Jediným pochybením je odchylka oproti doporučenému postupu,“ zhodnotil náměstek Roman Prymula. Doporučený postup říká, že se novorozenci, jehož matka trpí touto infekcí, mají udělat testy a podat léky do 12 hodin od porodu. Personál nemocnice začal s testy hodinu a půl po vypršení této doby.

Do kontroly se zapojila také Česká neonatologická společnost, podle níž je nesprávné tvrzení, že se jednalo o naprosto zdravého novorozence, jelikož porod se uskutečnil již v 33. týdnu těhotenství, a navíc infekce streptokokem patří u novorozenců k těm nejběžnějším a také nejzávažnějším. „Zcela zásadní je fakt, že sepse u podobně nedonošených dětí končí ve 20 procentech případů úmrtím i přes kauzální léčbu antibiotiky," stojí ve zprávě.

„Pokud vůbec došlo v případě Pardubické nemocnice k pochybení, jedná se o prodlevu 1 hodina 38 minut proti doporučení. Není možno kauzálně odůvodnit vzniklý následek pouhou prodlevou v podání antibiotika," shrnula Štěpanyová.

Ženu měli přijmout

Pochybení kontrola neshledala ani na postupu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové. S negativním výsledkem ale vyšla nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. „Personál porodnice se dopustil hrubého porušení tím, že rodičku nevyšetřila ani sestra, ani službu konající lékař a tuto odeslali do jiného zdravotnického zařízení. Argumentace, že nemocnice není vybavena na podobné předčasné porody, je poněkud zavádějící, neboť porod v identickém gestačním týdnu na této porodnici proběhl," vysvětlila Štěpanyová.

Podle kontroly bylo jen štěstím, že žena kvůli tomuto pochybení neporodila již v sanitce. Nemocnice si tak měla vyžádat sanitku s inkubátorem a po porodu v Rychnově převézt dítě do Hradecké nemocnice. „Na základě zjištění kontroly podáme podnět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Českou lékařskou komoru," uvedl náměstek Prymula.