/FOTO, VIDEO/ Kolona sanitek včetně speciálního velkokapacitního vozu Fénix pro dvanáct lidí dorazila v pátek do nemocnic v Sokolově a Chebu. Převáželi se odtamtud pacienty s covidem, putovali do zdravotnických zařízení v západních Čechách, Středočeském kraji a v Praze.

Nemocnice v Chebu a Sokolově kolabují, na pomoc jede kolona sanitek | Video: Deník/Jana Bežáková

„Souvisí to se situací, která se vyvinula ve čtvrtek 4. února večer, kdy do každé z nemocnic přibyly desítky nemocných. Proto byl ještě večer domluven hromadný transport pacientů do jiných zařízení,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladislav Podracký.