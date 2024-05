Deník před nedávnem informoval o silném příběhu valacha Shirocca. Osmiletý anglický plnokrevník musel ze zdravotních důvodů na operační sál. Veterináři mu po výhřezu levého oka a dalších problémech našli v dýchacích cestách cystu velikosti grepu. Jeho majitelka Lucie Kroužková z Tábora se ale nesmířila s tím, že by o svého přítele přišla. Rozhodla se odložit stud stranou a vypsat na portálu Donio.cz veřejnou sbírku.

I díky podpoře a laskavosti čtenářů Deníku se vše podařilo. Vybrala se potřebná hotovost na operaci, která vyšla na necelých 55 tisíc, a stav účtu už dokonce přesáhl cílovou částku.

„Koník už je doma, nevypadá dobře, hodně zhubl, ale zotavuje se,“ hlásila majitelka radostně minulý týden. „Peníze využijeme také na následnou léčbu. Moc si vážíme každé koruny. Jsem všem, kteří koníkovi pomohli, neskutečně vděčná,“ neskrývá Lucie Kroužková dojetí a zve Deník na návštěvu pacienta.

Valach s bílou lysinkou je nyní ve stáji ve Slapech u Tábora. „Hlavu mu otevírali několikrát, krvácel, měl tam dreny a dělali mu i nosní průduchy, je možné, že šlo o nějakou vývojovou vadu. Neumím to říct odborně, ale za všechno mluví pohled na něj. Byl to masivní vnitřní zásah,“ ukazuje Lucie obrovskou jizvu na hlavě se stopami po desítkách vyndaných stehů.

Část tkáně valachovi dokonce odumřela. „Ze začátku to hodně hnisalo. Než jsem si zvykla, vždy když jsem ho viděla, měla jsem slzy v očích,“ přiznává majitelka.

Běh na dlouhou trať

Cysta o velikosti grepu je díky specialistům pryč a teď se hnědák musí zotavit. Do výběhu se ale chvíli nepodívá, i když ho to za kamarády táhne. „Stále bere antibiotika, má dietu, vyskytly se u něj asi ze stresu problémy se žaludkem, takže léčíme i to. Pravidelnou péči potřebuje i jizva. Nesmí na sluníčko a být ve výběhu sám, aby neběhal, neválel se a zbytečně nezadýchával, než se mu vše zahojí,“ přibližuje Lucie Kroužková.

Návrat do „běžného“ života musí být pozvolný. Koník vyžaduje každodenní péči i speciální výživu. Lucie u něj tráví každou volnou chvíli, do stájí míří denně po práci, chodí s ním na krátké vycházky i na pastvu „Podle veterináře nás čekají tak dva, tři měsíce hojení a nejméně půl roku, než se dostane na původní váhu a trochu do kondice,“ odhaduje rekonvalescenci.

„Je to ještě běh na dlouhou trať, ale to nejhorší máme za sebou,“ míní žena, která se koním věnuje od dětství a chov koní vystudovala na zemědělské škole.

Aktuálně se chystá koupit plnokrevníkovi na doporučení speciální elastickou masku, díky které se má uspíšit hojení rány. Pomůcka stahuje kůži, ta pak lépe srůstá a zároveň brání hmyzu v kontaktu s postiženým místem.

Na začátku kariéry

Podle Lucie je „Šíra“, jak ho oslovuje, neskutečně hodný koník, který si tuto šanci zasloužil. „Nikdy bych ho nedala. Je úžasný a má kariéru teprve před sebou,“ uzavírá s tím, že teprve loni si zajel své první hobby závody v parkuru.