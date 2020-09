Zastaralé a energeticky náročné výbojky teď nahradili nejmodernějšími LED diodami, které jsou šetrné nejen k lidskému zdraví, ale i přírodě. „Do desáté hodiny večer se to jeví jako klasické světlo, ale poté přecházíme na oranžovou složku, která nemá nepřirozené modré spektrum. Noční klid totiž neznamená jen omezení hluku, ale i světla,“ popsal novinku starosta Borové Přemysl Tonar.

S klasickým osvětlením by to ale nedokázali. „To je výhoda právě biodynamiky. Máme k tomu i speciální systém průmyslového řízení a z něj se dá přes rádiový signál individuálně nastavit barevnost světla a jeho intenzita. Ale to, že to můžeme dálkově řídit, je k tomu všemu už jen taková nadstavba,“ pochvaloval si Tonar.

„Vše tkví v našem autorském řešení, které funguje na principu několika sad diod o různých barevných teplotách. Respektuje tak přírodní biorytmy. Zároveň eliminuje modré části spektra, které tvoří klasické denní světlo, a světelný smog. V noci jsou totiž toxické,“ vysvětlil Michael Blažíček, jednatel a majitel společnosti Lumbio, která osvětlení dodala.

Velkou předností to může být třeba v zimě. „V době, kdy už je šero, ale ulice jsou ještě plné aut a chodců, je lepší svítit světlem, které navozuje pocit, že je ještě den. Když však přijde čas večera, je důležité odstranit krátké vlnové délky, abychom zachovali přirozené noční prostředí nejen pro člověka, ale i ostatní živočichy,“ uvedl Medřický.

Reakce jsou kladné

Pro obec to přináší i celou řadu dalších výhod. „Velmi se nám to osvědčilo právě v této době, protože stavíme čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Mohli jsme tak intenzivně celou noc nasvítit nebezpečná místa, a přitom jsme nemuseli zbytek obce obtěžovat světelným smogem,“ vyzdvihl člen majetkové komise Michal Pavlas.

I z tohoto důvodu se lidem nové lampy zamlouvají. „Reakce jsou vesměs kladné. Hlavně od těch, kteří žijí v blízkosti hlavní silnice, máme velmi pozitivní ohlasy. Díky snížené intenzitě osvětlení mají lepší podmínky pro zdravý spánek. Dokonce tady máme jednu rodinu, jejichž vnuk se o světlo zajímá, a byl naším krokem velmi mile překvapený,“ pochlubil se Tonar.

Revoluční osvětlení chválí nejen místní. „Musím ocenit komplexnost řešení a jeho ohleduplnost k přírodě i k lidem. Málokdo si totiž uvědomuje, že také na nás má nepřirozené silné noční osvětlení negativní vliv. Přál bych si, aby Borová posloužila dalším samosprávám jako dobrý příklad,“ komentoval brněnský zastupitel Michal Závodský, který se na borovskou novinku také přijel podívat.

Právě toto přání by se už brzy mohlo stát skutečností. „Zatím se to ještě moc nerozkřiklo, ale už mi pár starostů říkalo, že jsou na to zvědaví. Nicméně časem to stejně bude muset řešit většina obcí, protože se veřejná osvětlení blíží ke konci své životnosti. A určitě bych jim doporučil vydat se právě tímto směrem,“ svěřil se Tonar.

Ocenění chválí i ochránci

Biodynamické osvětlení je totiž šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i obecní kase. „Výrazně teď ušetříme. Původní lampy měly spotřebu až 115 wattů a dnes máme jen kolem čtyřiceti. Samozřejmě můžeme svítit i na víc, ale toto bohatě stačí,“ prozradil Tonar s tím, že nová technologie vyšla na devět set tisíc korun.

„Rád bych ale zdůraznil, že pro nás byl důležitý nejen ekonomický ale také ekologický přínos daného osvětlení. Náš městys se z části nachází v památkové zóně a částečně v CHKO Žďárské vrchy a zabýváme se světelným smogem. Jsem rád, že se nám povedlo toto řešení prosadit,“ podotkl Pavlas.

Právě proto nové osvětlení oceňují i ochránci přírody. „Světelné znečištění považujeme za vážný problém, který se snažíme intenzivně řešit. Velmi tedy vítáme přístup Havlíčkovy Borové. Je to jednoznačně správná cesta, jak omezit nežádoucí nadměrné svícení, zlepšit pohodu místních obyvatel a omezit i dopady na okolní přírodu,“ nešetřil slovy chvály ředitel CHKO Žďárské Vrchy Václav Hlaváč.

Zatím mají takto osvětlenou jen páteřní silnici protínající městys, ale do budoucna by se nebránili i dalším lokalitám. „Plánujeme vyměnit veřejné osvětlení ve čtyřech ulicích. Teď zrovna řešíme, jestli půjdeme znovu touto cestou, nebo použijeme klasické lampy. Každopádně i ty by rozhodně byly ekologické a nevyzařovaly by modrou složku,“ dodal Tonar.

„Jsem přesvědčen, že tím, že žijeme v malé obci na Vysočině, se nemusíme automaticky vyhýbat moderním technologiím a trendům. Naše poloha nás přímo vybízí k tomu, abychom se opět snažili více souznít s přírodou,“ uzavřel Pavlas.