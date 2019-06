„Nesouhlasím s tím. Odvolání bylo podáno proti zprošťujícímu rozsudku Okresního soudu v Teplicích,“ potvrdil ve čtvrtek ráno Deníku státní zástupce Pavel Norek z Okresního státního zastupitelství v Teplicích.

Okresní soud v Teplicích na konci dubna zprostil obžaloby Vítězslava K., kterého obvinila policie za to, co napsal na Facebooku pod fotku prvňáčků různých ras. Podle soudkyně Lucie Yakut byl příspěvek „ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská, řešení se přímo nabízí“ rasistický, neboť do třídy chodily převážně romské a arabské děti, nicméně se nepodařilo prokázat, že by ho napsal právě obžalovaný muž. Odvoláním se bude v dalších týdnech zabývat krajský soud.

Obviněná trest přijala

U soudu už loni v září za jeden takový příspěvek skončila 26letá žena z Tachova. Její nerozvážný komentář vyjádřený slovem „Rovnou“ s přidaným symbolem pistolky označil soudce za veřejné podněcování k nenávisti vůči národu, rase či etnické skupině a „ocenil“ ho podmínkou na rok a půl a také pokutou 20 tisíc korun. Výši trestu žena přijala.

Dalšího podezřelého v prosetické kauze obvinila už v dubnu policie ve Frýdku–Místku. V případě tohoto muže však státní zástupce trestní stíhání ještě před projednáním u soudu podmíněně zastavil.