VIDEO: Neobvyklý pohled. Rozkvetlé mandloně u Hustopečí zachytil dron

Křehké narůžovělé květy na vrásčitých kmenech stromů rozkvetly. Do mandloňových sadů u Hustopečí na Břeclavsku míří v těchto dnech první návštěvníci. Deník nabízí neobvyklý pohled na dva sady, jejichž historie sahá do poválečných let minulého století.

Rozkvetlý mandloňový sad v Hustopečích na Břeclavsku | Video: Deník/Dagmar Sedláčková