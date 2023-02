Nepořádek v ulicích a údajné neplnění smlouvy na úklid města ze strany společnosti AVE Ústí nad Labem. To kritizuje největší opoziční hnutí v ústeckém zastupitelstvu. Zastupitelé PRO! Ústí proto požadují nové výběrové řízení na firmu, která by v Ústí uklízela, hospodařila s odpady, měla by na starosti dopravní značení nebo údržbu chodníků a silnic. Zároveň požaduje odvolání Igora Babíka z pozice jednatele a také celé dozorčí rady firmy AVE Ústí nad Labem.