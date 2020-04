Kontejnery na odpad v Pobřežní ulici na sídlišti Mšeno „přetékají“ nepořádkem až na silnici. Podobné je to v dalších ulicích v okolí. V Široké se pytle s odpadky válejí na vozovce. Nemůžou za to ale jen muži v montérkách, nýbrž i sami obyvatelé. Průjezd ke kontejnerům podle magistrátu mnohdy blokují zaparkované vozy. „Někdy tady zaparkují tak, že se nedá projet ani osobákem, natož velkým autem,“ přiblížil obyvatel sídliště Pavel Fiala.

Problém se vyskytl v posledních týdnech. Spousty lidí jsou kvůli nouzovému stavu při šíření pandemie koronaviru doma. To znamená, že sídliště jsou automobily doslova přeplněna. „Problematická situace je zejména na sídlišti Mšeno, například v ulicích Josefa Hory, Mšenská, Pobřežní, Mládí a tak dále,“ potvrdila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Stejný problém cítí sami popeláři. „Je to teď blázinec, lidé jsou asi všichni doma. Motat se s naším autem po přeplněném sídlišti je minimálně o odřená zrcátka,“ popsal jeden ze zaměstnanců společnosti Severočeské komunální služby (SKS). Ta se stará o svoz odpadu v Jablonci a dalších městech regionu.

Je to problém snad všech starších sídlišť v celé republice. Vznikla v době, kdy se počítalo s jedním autem na rodinu, dnes jsou v rodině dvě i tři. „Máme vytipované časy ke svozu, kdy jsou lidé v práci a na sídlištích je relativně volno. Teď to je ale jako o Vánocích, snad nikdo autem nevyjede,“ poznamenal ředitel SKS Zdeněk Faistaver.

Popeláři jsou mezi těmi, kdo jsou v době nouzového stavu kvůli šíření koronaviru v takzvané první linii. „Určitě mám přece jen strach, jsme ale docela obstojně vybaveni. Nejhorší to je, když vidím v kontejneru třeba použité roušky nebo respirátory. To je velký respekt,“ popsal pracovník SKS.

Zaměstnance společnosti zatím koronavirus nechává „být“ a díky tomu má SKS stále plné stavy. Mají sice více práce na sídlištích, ale svým způsobem pomohlo, že mnozí podnikatelé, především provozovatelé restaurací, odvolali své svozy. „Snad to přejde. My nemůžeme jen tak zůstat doma. Dokážete si představit, jak by to vypadalo, kdybychom třeba čtyři týdny nevyjeli?“ zeptal se ředitel SKS.

Podle místních obyvatel ale není důvodem přetékajících kontejnerů jen nevhodné parkování, ale i četnost svozu odpadků. „Kontejnerová stání jsou přeplněná jednoduše proto, že lidé jsou doma a produkují nadprůměr odpadu,“ všiml si jablonecký zastupitel Štěpán Matek.

Smetí je opravdu více. Lidé ho pak nechávají ležet u přeplněných kontejnerů. „Jsme nucení odkládat odpad i vedle přeplněných nádob a ten zůstal například minulý týden ležet na zemi bez povšimnutí chlapů ze svozu. Vysypali kontejnery a okolo ležící pytle zůstaly na zemi,“ kritizoval Miroslav Jarý z ulice Široká.

Podle popelářů za současné situace standardní vývozy nestačí. „Proto jsme se domluvili s magistrátem a naše vozy vyjedou na výjimečné svozy po jabloneckých sídlištích. Již tuto sobotu,“ doplnil Faistaver.