Loni v prosinci společně s Jiřím Šelmátem zachránila život sedmdesátiletému muži, který za volantem utrpěl srdeční kolaps a s autem naboural v Malesicích do mostku.

Petru Fairovou a Jiřího Šelmáta za záchranu života vyznamenala v týdnu hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Na událost si žena vzpomíná, jako by se stala dnes. „Bylo to ráno devátého prosince. Doprovázela jsem dceru na autobus do školy. Pak najednou kousek za námi, asi deset metrů, narazilo do mostku u hlavní silnice auto,“ popsala začátek příběhu.

Dceru poslala na autobus a k místu nehody se ihned vydala. Na pomoc rovněž přispěchal Jiří Šelmát. „V rychlosti jsme se domlouvali, zda zavoláme záchranku. Jelikož ale pán nejevil známky života, volali jsme,“ vyprávěla s tím, že ji navigoval dispečer ze záchranné služby.

Jiří Šelmát zjistil, že muž uvězněný ve voze nedýchá. Operátor pak řekl, že by bylo dobré dostat pacienta z vozu ven. „Tam byl ale problém v tom, že vůz byl zaklíněný. Levé ani pravé dveře nešly otevřít, byla tam zeď a sloupek. Nakonec jsme to tedy udělali tak, že jsme sklopili přední sedačku a vytáhli ho bokem zadními dveřmi,“ vysvětlila oceněná.

Muže položili na zem a zahájili resuscitaci. „Musím říci, že jsem se s ní setkala poprvé a jednala jsem automaticky. Velice nám pomohl dispečer. „Skvěle nám vše popisoval, udával nám tempo. S panem Šelmátem jsme se střídali, dokud nepřijela záchranka,“ dodala Fairová.

Na otázku, zda byla při zásahu ve stresu, odpověděla, že ne. „Je to asi zvláštní, ale nervózní jsem byla až po příchodu domů, kdy jsem to celé vyprávěla manželovi,“ uvedla.

Z ocenění od hejtmanky měla Petra Fairová ohromnou radost. Na cenu ji nominovalo vedení městského obvodu 9 Malesice, které ji společně s Jiřím Šelmátem za hrdinský čin ocenilo letos v únoru.

Seniora se podařilo oživit a úspěšně se zotavil. Bez rychlého zásahu by však nepřežil.