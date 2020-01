Neshrabané listí v parku? Nikoliv, radnice vytvořila zimoviště pro ježky

Na první pohled to vypadá, jako by technické čety zapomněly v Michalském parku nad Resslovým náměstím v Chrudimi před zimou shrabat listí. Opak je pravdou. Byl to záměr. Radnice se tady rozhodla poskytnout zimoviště ježkům.

MICHALSKÝ PARK. Ježkům pro hibernaci stačí skupina hustých keřů, kupka listí nebo trávy a dříví či kompost. | Foto: Karel Dvořák