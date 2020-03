Strach z koronaviru a zavřené hranice pro Němce. Dva důvody, kvůli kterým v ulicích Teplic nestojí v současné době tolik prostitutek jako obvykle. V úterý dopoledne stála ve vyhlášené Nákladní ulici pouze jedna taková žena na chodníku, za normální situace jich tu přitom mává na projíždějící řidiče v půlkilometrovém úseku třeba i deset. Prázdno bylo také u silnice z Teplic na Dubí u Lesní brány, žádná žena nestála ani u dubského nádraží.

„Mám především německé klienty, ale ti teď přestali jezdit. Češi takový zájem nemají. Nevím, co bude. Musím se nějak živit a platit účty. Něco řešíme na privátu, ale chlapi prostě nejsou,“ popsala 32letá Monika.

Z ulice se přesunula spíše domů, kam jí občas její „zaměstnavatel“ nějaký kšeft dohodí. „Moc toho ale není. Němci k nám teď nesmějí, tak je to špatné. Byznys půjde ke dnu,“ potvrdil Moničina slova její přítel, který je zároveň v roli pasáka. O denním výdělku hovořit nechtěl, ale připustil, že když jsou dobré kšefty, tak to pár tisícovek dá.

To, že prostituci pšenka příliš nekvete v době vyhlášené celoplošné karantény a s tím spojených mimořádných opatřeních na hranicích, potvrdil ředitel teplické městské policie Michal Chrdle. „Není jich v ulicích tolik,“ poznamenal.

Některé z teplických kurtizán tak musí hledat náhradní obživu alespoň na tranzitních parkovištích kamionů. Třeba na výjezdu z Teplic u Prosetic. Žena tam obchází kamiony, ťuká na přední dveře a čeká na reakci. „Kamčáci si občas dají říct. Já to sice nedělám, ale znám holky, které takto chodí,“ zmínila Monika.

Varovný prst v tomto případě zdvihá policie. Pozor na toho, koho si pouštíte do auta. „V minulosti jsme řešili řadu případů, kdy žena nejprve poskytla své tělo řidiči kamionu a poté ho okradla,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Jako příklad uvedl případ z předešlých let, kdy řidič kamionu na jednom z místních parkovišť po sexuálních hrátkách přišel o peněženku, včetně dokladů. Přišel na to až několik set kilometrů mimo Teplice.

Některé prostitutky se z ulic stáhly dobrovolně. „Mají strach, že tu nemoc dostanou. Znám jednu, která se dokonce zamkla doma a nechce vůbec vycházet. Kapavky se nebojí, pipka, ale tohle ji totálně zaseklo,“ prozradila Monika o jedné ze svých kolegyň.

Úbytek „prodavaček sexu“ registrují také na čerpacích stanicích. „Chodí nám sem jedna pro pití, na záchod a občas shání kondomy. Pravda, teď jsem ji tu dlouho neviděla,“ řekla žena za pultem jedné z teplických benzinek.

Němci do ČR za sexuální zábavou nemohou kvůli uzavřeným hranicím. I za normálního života ale prostituce na Teplicku už není to, co bývala v 90. letech. Před otevřením dálnice D8 v roce 2006, která odklonila tranzitní dopravu, jen v Dubí fungovalo téměř 40 nevěstinců a k tomu ještě takzvaná sex bistra na parkovištích podél silnice mezi městem a Cínovcem. Dnes je řada těchto domů prázdných nebo slouží jako levná ubytovna. Současnou klientelu tvoří hlavně štamgasti, největší část z nich jsou Němci z přeshraničních regionů.