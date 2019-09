Součástí programu byla procházka kolem zámku, při které Hanzal speciálním přístrojem zjišťoval, jací netopýři nad hlavami návštěvníků právě poletují.

„Provádíme takzvaný detektoring, kdy neslyšitelné signály netopýrů proměníme přístrojem na slyšitelné a podle frekvence, výšky tónů a dalších charakteristik poznáme, který se v naší blízkosti nachází. Ozývá se například mlaskání, vrčení, praskání nebo takové ratata,“ vysvětlil zoolog. Odborníci tak jednoduše a bezkontaktně zaznamenají, kteří netopýři se v dané lokalitě nacházejí,a údaje poté zanesou do databáze.

Péče o handicapované

Velký zájem návštěvníků vzbudila Dagmar Zieglerová ze spolku Nyctalus, která se o tyto handicapované savce stará. S sebou přivezla tři samce – Bohouše, Aleše a Matyáše. „Jsou trvale postižení a nemohou se vrátit do přírody. Mám je jako mazlíčky a bydlí ve staré skříni, která má místo dveří pletivo, aby viděli ven,“ řekla.

Péče o netopýry není náročná, chovatelka je krmí převážně moučnými červy. „Netopýři nejsou na červy z přírody zvyklí. Poprvé vždy vymačkám z červa vnitřnosti a ty pak namažu netopýrovi na pysky. Oblízne se a pozná, že je to pro něj vlastně pochoutka,“ popsala Zieglerová.

Po setmění chytali odborníci pod Kozlem u řeky netopýry do speciálních sítí; odchytit se podařilo tři netopýry vodní. „Používáme k tomu sítě na odchyt ptáků. Netopýr do ní nabourá a spadne do takové kapsy. Odtud ho musí rychle vyndat zoolog, aby se netopýr neprokousal ven, a podle různých znaků ho pak zkoumá,“ řekl organizátor akce Martin Jiran.