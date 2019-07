Stížnost na postup ve výběrovém řízení pro KCP podala firma Bertoma, která měla zájem o zakázku „fyzická ostraha a parking objektů KCP“. Bertoma požádala o prodloužení lhůty pro podání nabídek, protože vypsanou soutěž zaregistrovala později. Žádosti KCP nevyhovělo, následně ale lhůtu posunulo z podnětu dvou konkurenčních firem o osm dnů. Ty také byly podle Bertomy jako jediné o posunutí termínu informovány.

„Nerozumíme tomu, proč jednomu z dodavatelů je žádost odmítnuta a dalšímu je akceptována s odůvodněním, že neměl k dispozici editovatelnou verzi realizační smlouvy. Je velice zvláštní, že k prodloužení termínu k podání nabídek došlo dvě hodiny před jeho uplynutím. Tento postup považujeme za krajně netransparentní,“ píše neúspěšný zájemce o zakázku v dopisu, který byl v květnu odeslaný představenstvu KCP.

Management Kongresového centra po úterním oslovení požádal o delší čas na reakci. Podle radního pro městský majetek Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) stojí hlavní město o co nejtransparentnější postup ve všech výběrových řízeních. „Vzniklou situaci považuji za mimořádně nešťastnou. Budeme pracovat v rámci možností na regulích, aby se neopakovala,“ řekl.

Hlavní město je stoprocentním vlastníkem dvanácti akciových společností. V šesti dalších má pak majetkové podíly. Zejména Piráti během nástupu do pražské vlády deklarovali, že by se představenstva městských společností měla obejít bez politiků. Ale sami tuto zásadu porušili zvolením šéfa pražských Pirátů a uvolněného zastupitele Jaromíra Beránka do vedení společnosti Pražská plynárenská Holding. Členem představenstva KCP je zase první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.