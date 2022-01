Ale popořadě - děti, které přijdou od prvního lednového čtvrtka do Dětského světa ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, si mohou vyzkoušet novou pestrou škálu oborů lidské činnosti.

U pískoviště se mohou vžít do role archeologů a objevovat fosilie, v autoservisu najdou auta i plničku, na farmě na ně čeká reálný zahradní traktor, na nových stromech potěší houpačka nebo skluzavka.

„Ve finále budeme mít skoro dvě desítky různých stanovišť – od cukrárny až po operační sál. Na ploše 900 čtverečních metrů si budou moci návštěvníci vyzkoušet bezpočet profesí a každý den si hrát s něčím jiným,“ mne si ruce ředitelka Světa techniky Kateřina Bonito.

Dětský svět se během několika měsíců, kdy byl uzavřen, zřetelně proměnil. Architekti si s obří hernou pro děti opravdu vyhráli. Mimo jiné navrhli lékařskou ambulanci s obřím chrupem a zbrusu novým operačním sálem. Do obchodu přidali moderní pokladnu se čtečkou platebních karet.

Ráj pro nejmladší návštěvníky

V hudebním studiu je mixážní pult. K poučení i zasmání je bezpochyby „hovínkový testr“ na farmě. Doslova hravě naučí návštěvníky, že ne každé zvířátko vyměšuje stejně.

„Celý koncept sází na zvídavost malých návštěvníků. Vyzkoušet si autíčka nebo otestovat zvyklosti zvířátek na farmě, je lákavé. Nejrůznější vtipné exponáty a efekty podle našich zkušeností i podle postřehů našich návštěvníků zaujmou děti i dospělé. Cílem je, aby si hráli spolu a trávili hezký společný čas,“ shrnul proměnu za realizační tým Dětského světa Jakub Švrček.

Dětský svět se nachází hned v přízemí Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích a je určený nejmenším návštěvníkům od dvou let a předškolákům. Bavit ale má i dospěláky, kteří si sem s dětmi chodí hrát.

Otevřený je denně od 10 do 18 hodin. Základní vstupné za osobu stojí 70 korun, lze si pořídit i výhodnější rodinné vstupenky. Dítě do dvou let má vstup zdarma. Původní expozice vznikla stejně jako sám Velký svět techniky v roce 2014.