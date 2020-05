Kamila Meliorisová z Krnova má neuvěřitelné štěstí. Na procházce k Petrovu rybníku náhodou vyfotila mezidruhové setkání užovky obojkové s užovkou podplamatou. Dokonce se jí podařilo vyfotit také jinou užovku podplamatou ve chvíli, když ulovila rybu. Herpetologové, kteří celé dny tráví pozorováním hadů, na takový záběr často číhají marně.

Pro Kamilu Meliorisovou jsou výlety do přírody s foťákem rekreační hobby. „Fotím hlavně ptáky, které neznám, a pak na internetu hledám, co je to za druh. Ta fotka mezidruhového setkání užovek vznikla před rokem v příkopě u krnovské čističky odpadních vod. Soustředila jsem se na focení užovky podplamaté, když se mi užovka obojková nečekaně připlazila přímo před objektiv do záběru. Užovky se nejen potkaly, ale dokonce jedna přelezla přes druhou tak, že se dotýkaly. Přišlo mi to zajímavé, ale v ten okamžik jsem si ještě neuvědomila, jaké fotograf musí mít štěstí, aby zachytil takovou scénku ze života užovek,“ uvedla autorka fotografií Kamila Meliorisová.

„Takový snímek ze setkání dvou druhů užovek ve volné přírodě je možné považovat za vskutku ojedinělý,“ potvrdil herpetolog Petr Vlček, který sleduje populací užovek podplamatých v povodí Odry.

„Paní z Krnova měla velké štěstí a šťastnou ruku při stisknutí spouště. Už se mi podařilo na vlastní oči pozorovat mezidruhové setkání na lokalitách, které užovka obojková a užovka podplamatá obývají společně. Viděla jsem také lov užovek podplamatých, jak vytahují na břeh ryby, které chtějí sežrat. Při vytahování foťáku ale vždy byly užovky rychlejší než já a odplazily se mi někam do vody. Podobný zážitek bych tedy měla, ale bez fotografií,“ popsala svou zkušenost slovenská herpetoložka Simona Papežíková.

„Nestačil jsem zírat na ty fotky, když byly poprvé zveřejněny na facebooku. Zvláště pak na tu užovku podplamatou s užovkou obojkovou. Tu fotku bych klidně doporučil poslat do nějaké přírodovědné fotografické soutěže. Ta je fakt perfektní,“ okomentoval fotografie Kamily Meliorisové krnovský herpetolog Filip Šiffner.

Vyzval také další milovníky přírody, aby s sebou brali na výlety fotoaparát a pomohli zdokumentovat rozšíření plazů a obojživelníků nejen na Krnovsku. Zatímco užovka podplamatá je had vyloženě závislý na vodě a také užovka obojková se ráda zdržuje v blízkosti řek, na Krnovsku žije ještě suchomilná užovka hladká, která se s nimi ale nikdy nepotká.