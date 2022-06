Pomyslného černého Petra si nevytáhli třeba cestující ve Sloupnici na Svitavsku, a tak mohli bez problému nastoupit do novotou vonících nízkopodlažních busů.

Těsně před šestou hodinou ranní je na autobusovém nádraží ve Sloupnici jen několik málo lidí. Asi minutu předtím, než hodiny odbijí šestou, přijíždí autobus, ze kterého vystupuje hrstka cestujících. Někteří zůstávají v obci, pro jiné je Sloupnice přestupní stanicí. Na autobus čeká na nádraží také Milena Matějková.

„Tak jak se vám jelo v novém?“ zeptala se Matějková své známé, která už má první jízdu novými autobusy značky SOR Libchavy za sebou. „Výborně, jen měl trochu zpoždění,“ odpověděla jí žena a odešla z nádraží pryč.

Matějková čeká na svůj pravidelný spoj do Litomyšle, kde pracuje. Na jízdu v novém je zvědavá, starosti jí dělá jen zrušený pravidelný sobotní spoj. „V sobotu ráno zrušili spojení Sloupnice-Litomyšl. Jezdilo nás, pravda, jen pár, ale pro mě to může být problém, a to hlavně v zimě,“ vysvětlila. Pomocnou ruku v takových případech nabízí řada obcí. Cestující mohou nové jízdní řády u starostů připomínkovat, čehož využije také Milena Matějková.

V tu chvíli se k odjezdu chystá další autobus, který míří na Vysoké Mýto. Také do něj pět minut po šesté hodině nastupuje pouze hrstka studentů. Na otázku, kolik stojí jízdenka, odpovídá řidič trochu lámanou češtinou s výrazným akcentem. „Podívejte se na lístek,“ vyzval cestující. Ti se však nemusí bát zdražení, cena jízdného se nijak nezměnila.

Lidé si během jízdy mohou užít interiéry nových autobusů, které voní novotou. BusLine v tomto bodě s předstihem splnil, co slíbil, autobusy jsou nízkopodlažní a klimatizované.

Řidič podle všeho cestu velmi dobře zná. Sebevědomě a zkušeně projíždí vesnicemi, a když jedna z nastupujících studentek u pokladny omylem zaplatí méně, šofér se hlasitě ozve a rázně zjedná nápravu.

Systémový problém

Ne všichni cestující ale měli v pondělí takové štěstí jako ti na trase Sloupnice – Vysoké Mýto. BusLine Pardubicko totiž v kraji nevypravil 98 spojů, mezi nimi také ranní autobusy, které běžně využívají školáci a pracující. „Jsme s dopravcem v intenzivním kontaktu a budeme dělat maximum, aby se situace v co nejkratším čase stabilizovala a dopad na cestující byl co nejnižší,“ komentoval nepříliš povedený start společnosti BusLine mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Podle šéfa BusLinu Michala Hanče se však jedná o systémový problém. „Situace v nákladní i osobní dopravě je obecně velmi kritická. Problém je systémový a bez spolupráce s vládou se vyřešit nedá,“ řekl v jednom ze svých předchozích vyjádřeních Hanč.

BusLine má v kraji jezdit deset let, nahradil tak předchozího dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. Dopravu v kraji zajišťují také čtyři další subdodavatelé. V pondělí měl problémy s neodjetými spoji pouze BusLine. Stejné potíže řešila na začátku června také společnost Arriva, která zajišťovala dopravu na Pardubicku a Chrudimsku. I tehdy byl příčinou nedostatek šoférů.