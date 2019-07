Řidiči starších aut odstaví vůz na okraji vytyčené oblasti Brna a dál pokračují hromadnou dopravou, aby neznečišťovali vzduch, tak jako už v současnosti v německých městech. Zavedení takzvaných nízkoemisních zón může podle odborníků zlepšit brněnské ovzduší.

Nízkoemisní zóny

-co to je: oblasti, kam nesmí vjet auta vypouštějící ve výfukových plynech do vzduchu příliš škodlivin

-proč: Brno zamořuje špatný vzduch především kvůli dopravnímu znečištění

-kdy: až po dostavbě Velkého městského okruhu

inspirace: Německo, Belgie, Nizozemsko

-proti: podle spolku Brno autem pochází většina znečištění odjinud než z města

Nutné je ale správné nastavení zón. „Musí zahrnovat většinu města. Pokud navíc získají výjimku pro vjíždění například všichni Brňané, tak to podstatně sníží efekt. Důležité je také vymáhání dodržování pravidel,“ upozornil Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Představitelé města si před dvěma lety nechali pro zavedení nízkoemisních zón zpracovat studii proveditelnosti, která předkládá dvě varianty. V mírnější by do zón nesměla auta, která jezdila před rokem 2001, v přísnější vozy z doby provozu před rokem 2006.

S návrhem nesouhlasí spolek bránící práva řidičů Brno autem. „Nízkoemisní zóny sníží objem automobilové dopravy pouze minimálně. Brno není uzavřený prostor. Řada druhů znečištění pochází většinou ze zdrojů mimo město, například polétavý prach ze severu. U oxidu dusičitého sice doprava představuje relevantní zdroj, ale není ani zdaleka jediný,“ argumentoval za spolek Pavel Mises.

Jako řešení špatného ovzduší ale připustil nízkoemisní zóny i náměstek primátorky pro životní prostředí Petr Hladík. Nejprve je podle něj nutné dobudovat Velký městský okruh. „O zavedení zón můžeme uvažovat až ve chvíli, kdy bude možné nákladními auty a vozy nesplňujícími limit město objet,“ vysvětlil.

Jedno z míst, kde trápí Brňany podle nedávného výzkumu nejhorší dopravní znečištění vzduchu, je ulice Otakara Ševčíka v Židenicích. „Zavedení zón jsme už dříve podmínili jejím rozšířením na vedlejší Gajdošovu ulici, jinak jsou nám k ničemu,“ vzkázal židenický místostarosta Petr Kunc.

PAVLA HLOUŠKOVÁ

PATRIK ŠVEC