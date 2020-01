Všechna lůžka má obsazena noclehárna, kterou provozuje Charita Valašské Meziříčí. Přesto její zaměstnanci žádného z dalších klientů, kteří potřebují pomoc, neodmítnou. Loni takto pomohli osmdesáti mužům a čtrnácti ženám. „K dispozici máme dvacet lůžek pro muže a ženy a v případě potřeby ještě další čtyři lůžka pro muže,“ přiblížil Jiří Gavenda, ředitel Charity Valašské Meziříčí.

Noclehárna se nachází v Zámecké ulici vedle mlékárny a je otevřena denně od 19 do 7 hodin. Její služby mohou využít všichni zájemci, kteří zaplatí poplatek 50 korun za noc. První noc je přitom zdarma. „Od začátku roku máme kapacitu pravidelně plnou, přesto naši zaměstnanci nikoho neodmítají. Pokud již nejsou k dispozici volná lůžka, dokážeme zájemcům nabídnout ještě dalších cirka deset židlí. Na nich mohou strávit noc v teple a pak se pro ně snažíme najít volné lůžko v obdobných zařízeních v Rožnově pod Radhoštěm nebo Vsetíně,“ popsal Jiří Gavenda.

Počet uživatelů valašskomeziříčské noclehárny v posledních třech letech roste. Od roku 2017 tady zaznamenali nárůst o 11 uživatelů, v loňském roce službu využilo 94 lidí, z toho čtrnáct žen. V noclehárně strávili celkem 5 948 takzvaných lůžkodnů, což je nárůst o téměř dva tisíce lůžkodnů. „Často se jedná o osoby z druhého konce republiky, které do Valašského Meziříčí přijedou za prací, ale tu nakonec nedostanou nebo neseženou místo na ubytovně,“ vysvětlil vedoucí služby Pavel Březovják.

V teple můžou být i přes den

Služby pro lidi bez domova doplňuje v Meziříčí také denní centrum. V zimě je otevřené v pracovní dny od 7.30 do 14.30 hodin a o víkendech od 7.30 do 10.30 hodin.

Co se pomoci lidem bez domova týče, s meziříčskou Charitou v tomto ohledu spolupracuje také místní radnice a městská policie. Co však ve městě podle místostarostky Zdislavy Odstrčilové ještě chybí, je služba, která by zejména starším a nemocným lidem bez domova poskytla navazující péči. „Řešením může být azylový dům s pečovatelskou službou, který by provozovala například Charita, a pro nějž hledáme vhodné prostory,“ uvedla Odstrčilová.

Noclehárnu i denní centrum naleznou v případě potřeby lidé bez přístřeší také ve Vsetíně či Rožnově pod Radhoštěm. V obou městech je provozuje vsetínská obecně prospěšná společnost Elim. Situace v obou městech je ale shodná s tou v Meziříčí. Kapacity jsou prakticky naplněné.

Ve Vsetíně nabízí noclehárna v městské části Horní Jasenka dvanáct lůžek pro muže a čtyři pro ženy. „U mužů je aktuálně plno. Zájem je větší, než můžeme uspokojit. U žen jsou jedno či dvě lůžka volná,“ přiblížila vedoucí vsetínské noclehárny Ester Savková.

V Rožnově pod Radhoštěm v noclehárně v Čechově ulici mají kapacitu čtrnáct lůžek. Ve dnech, kdy klesala teplota nejhlouběji pod nulu, byla obsazená do posledního.

„Dva týdny jsme měli zcela plno. Bylo dokonce potřeba vytáhnou i jednu matraci navíc, aby mohlo přespat patnáct lidí. Teď, když je tepleji, máme stejně devět, deset lůžek obsazených,“ řekla vedoucí rožnovské noclehárny Lenka Maňáková, kterou těší, že letošní zima není až tak krutá. „Za to jsme samozřejmě rádi. Ale stejně, jakmile je teplota pod nulou, tak je pro každého zima,“ poznamenala.

Stále vytížené je také rožnovské denní centrum, kam přišla i řada nových klientů. „Ukázalo se, že hodně lidí žije v různých přechodných bydleních: buď u známých nebo i někde v lesích. I takoví lidé se u nás objevili, zima je k nám přivedla,“ uzavřela Lenka Maňáková.