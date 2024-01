Pan herec, fajn společník, člověk jako my… Tak vzpomínali v Ostravě na náhle zesnulého Norberta Lichého lidé, kteří se s ním setkávali na jeho oblíbených místech. Například v klubech, ale i obyčejném „lidovém“ uzenářství.

Ostrava vzpomíná na Norberta "Lichého. | Video: Radek Luksza

„Kladenku kupoval, maďarský kupoval. Byl pravidelným zákazníkem,“ líčila prodavačka ve Slezských uzeninách na Kuřím rynku – oficiálně Jiráskově náměstí – v samém centru Ostravy. Její kolega přidal, že známého herce tady obsluhovali často, dělal slušné nákupy a brával i čerstvé maso.

„Bertík si pošmákl, v jídle byl fakt gurmán. Někdy muselo jít ostatní stranou,“ uvedl ostravský literát Břetislav Uhlář, který se s divadelníkem dobře znal. Zmiňoval jeho oblibu uheráčku, šunčičky, bramborového salátu – který jídával rád i se svou milovanou maminkou.

Norbert Lichý patřil k výrazným hereckým tvářím divadla, televize i filmu:

Norbert Lichý šel ve stopách otce Saši. Přesto byl dokonale svůj

O apetýtu Lichého na uzeniny hovořil také Milan Hodek provozovatel někdejšího vyhlášeného Televizního klubu: „Vždycky říkával, že šunková klobása teď není, co byla za komunistů – a to neměl komunisty rád! Když ji dříve kupoval v Ostravě nebo Praze, chutnala mu prý stejně.“

Limonáda s vodkou

Herec patřil ke stálé klientele klubu (zrušeného v roce 2019 k velkému smutku zdejší bohémské a umělecké scény), ať sám či ve společnosti. „Někdy k nám přišel s dámou, jindy mladými dámami, setkával se tady s také již bohužel zesnulým režisérem Jardou Havlíčkem, rád chodíval na pouštění vinylových desek – Praskání – kde s Pavlem Fialou a Jardou Špundou probírali Katapulty a jiné, hlavně české, kapely,“ vzpomínal Hodek. Který též extra kvůli Lichému kolikrát šel koupit vodku Finlandia a limonádu Fanta, když došla.

„To bylo jeho oblíbené. Taky jsem to pro něj objednával, chodíval tu na finskou a fantu, ale už si bohužel nedá …“ navázal šéf WW Klubu přímo naproti Hornické polikliniky v Sokolské třídě. Lichý patřil ke štamgastům a kamarádi i kamarádky to dali najevo. „Zapálili jsme svíčku, na stěnu dali jeho fotografii,“ popisovala očividně smutná a dojatá dáma u jednoho ze stolů. „Bertíkovu“ památku tady uctili doslova všichni.

Takhle na zesnulého herce vzpomínají jeho divadelní kolegové:

Skvělý chlap, úžasný herec. Divadelní kolegové reagují na skon Norberta Lichého

Nejinak tomu bylo v Baru Waldemar, jenž je další baštou ostravských umělců a bohémů. „To bendžo ve výloze, na něm je podepsaný Waldemar Matuška … a Lichý se ptal vedoucího Přemka Bureše: To není pravé bendžo, že? Tak, to je ta moje vzpomínka,“ nechal se slyšet host na baru. I tady znali „Bertíkův“ apetit: „Škoda, že nedržel nějakou dietku, mohl tu s náma ještě pobýt“. Jeho drink: „Dvojitá finská a fanta. Říkali jsme mu, jak můžeš pít to sladké?“ A také soužití s také docela nedávno zesnulou maminkou: „Asi ho chtěla mít u sebe!“

Norbert Lichý zanechal své stopy i v dalších ostravských podnicích jako Ali Baba u rádia (dnes zrušený) či v Metru pod Frýdlantskými mosty.