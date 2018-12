Kočov – Trpělivost s predátorem došla myslivcům i obyvatelům obce Kočov. Přemnožený norek americký decimuje ryby a další obyvatele vod v okolí a obec se rozhodla to jen tak nenechat a proti norkovi bojovat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Za posledních dvacet let se norek americký rozšířil v celém povodí Mže, Hamerského i Sedlišťského potoka. Postiženy jsou i ty nejmenší potůčky a vodní nádrže v oblasti naší obce,“ svěřil se Deníku starosta Kočova Miroslav Pešek.

Jak dodal, v celém správním obvodu obce Kočov se vyskytují možná až stovky těchto šelem. „Zcela zdecimováno je zarybnění, dramaticky se snížil počet raků a škeblí v naší oblasti,“ dodal s tím, že norek likviduje i zahnízdění kachen divokých. „Občas jsou k nalezení i usmrcené kačeny, zejména v jarním období.“

Informace o řádění norka amerického v okolí Kočova zaslalo vedení obce v minulých dnech také na město Tachov, jeho představitelům a odboru životního prostředí s tím, že žádá o jakoukoliv pomoc při řešení situace, včetně oslovení zákonodárců z tachovského regionu.

Legálně může v současné době norka likvidovat pouze myslivecká stráž. „To je vždy jedna osoba na jednu honitbu. To je málo, v praxi je to neúčinné,“ tvrdí Břetislav Matouš, který s obcí Kočov spolupracuje.

„Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se změnil zákon, aby pak mohl norka střílet každý myslivec. Případně aby se pro určité oblasti, kde už výskyt tohoto dravce překročil únosnou mez, udělala výjimka,“ dodal Matouš.

Ten si vzpomíná na poměrně velké množství ryb, raků, škeblí a dalších živočichů v Hamerském potoce od jeho ústí do Mže. „Bylo toho tady hodně, teď tu není skoro nic. Norek se tady šíří od devadesátých let, nejprve se začali objevovat jednotlivci, teď je jich tu nepočítaně,“ dodal.

O přemnožení norka amerického informovala média už před deseti roky. Šelma se podle tehdejších informací dostala do Česka z kožešinových farem, zájem o kožešinu ale opadl, a tak ho majitelé vypustili do přírody. Do české přírody ale podle odborníků nepatří. Jak zmiňovala média v roce 2008, nejedná se o původní druh, má široké potravní spektrum a je schopen vyhubit obojživelníky, raky, hady i další především vodní živočichy. V Česku navíc nemá přirozeného nepřítele.

V roce 2010 informoval Deník o události, která se stala na Plzeňsku, kdy norek americký napadl a smrtelně zranil labuť. Tehdy byl uloven i útočník, tedy několikanásobně menší norek americký.