V plánu je projekt kulturně-společenského náměstíčka, kterému by uprostřed dominovalo zastřešené podium.

"Jde o prostor, který běžně využíváme například při akcích ke svatému Martinovi nebo pálení čarodějnic. Rádi bychom z něj udělali důstojné místo k širšímu a většímu využití i pro vinaře, myslivce či folklorní skupiny a spolky. Máme sice prostranství před kulturním domem, kde pořádáme například hody či předvánoční jarmark, ale vzhledem k blízkosti hlavní silnice nejde o ideální místo pro shromažďování lidí například při akcích spojených s vinařskou tematikou," zdůvodnil starosta Moravského Žižkova Josef Osička.

Vedení obce již nechalo zpracovat studii. "Její součástí jsou také přístupové cesty, rozšíření parkovacích míst a pochopitelně výsadba zeleně. Do projektu chceme zapojit i vinaře a vzájemně si vypomáhat. Umím si představit, že by se zde v létě pořádaly doprovodné kulturní nebo volnočasové akce pravidelně," zmínil starosta.

Místní: Jsme jedině pro

Nápad se líbí i místním. "Rozhodně by bylo dobré tento projekt dotáhnout do konce. Jsem jedině pro. Nic moc se zde v sezonu neděje. Přitom je tady takové množství cyklistů, kteří využívají skvělé polohy obce a vyrážejí odsud na nejrůznější strany. Škoda nyní jen je, že je u nás nic nedrží. Nemají si kam zajít, kde se zabavit," zareagovala Lucie Vachová.

Podobně hovořila i Vlasta Čuprová. "Mně by se líbilo, kdybychom si tam v sezonu třeba každý pátek mohli zajít do letního kina. To tu ostatně dříve bývalo," podotkla.

Vedení obce nyní čeká také oprava nevyhovující silnice u tamních sklepů a v plánu je i výstavba cyklostezky do Prušánek. "Po staré silnici se k nám cyklisté dostanou zadem z Velkých Bílovic. Pokud chtějí pokračovat do Prušánek, musejí už ale po státní, což není z hlediska bezpečnosti ani komfortu zrovna ideální. Cyklistů je u nás skutečně hodně, jezdí i místní. Proto jsme v rámci celého regionu Podluží zpracovali generel cyklostezek. Nyní jsme v přípravné fázi projektu," popsal Osička.

Cyklostezka vedoucí podél potoka Prušanky má být asi tři a půl kilometru dlouhá. "Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom už příští rok začít budovat. Ovšem vše je závislé na změně územního plánu a pozemkových úpravách," podotkl starosta.