/MAPA/ Areál Nové Zbrojovky v Brně spojí se zbytkem města třída Nová Dukelská. Přes Svitavu kvůli ní povede nový most.

Budova husovické sokolovny, která by musela ustoupit stavbě. | Foto: Sokol Husovice

Z bytu na ulici, nasednout do auta a za pár minut dojet z nové čtvrti na místě bývalé Zbrojovky až na Tomkovo náměstí. Přímo a bez objížděk se obyvatelé budoucí Nové Zbrojovky dostanou až k Velkému městskému okruhu po třídě Nová Dukelská. Spojnici připravuje město, chystá se o ní jednat s investory i majiteli nemovitostí, které jí musí ustoupit. „Samozřejmě chceme, aby napojení vzniklo co nejdříve, ale má spoustu technických omezení a jedno z těch nejdůležitějších je majetkoprávní vypořádání. Bez toho to není možné,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice a dopravu Robert Kerndl.