„Robotické figuríny jsou v podstatě téměř reální pacienti, neboť fungují stejně, jako lidské tělo Disponují činnostmi jako je dýchání, srdeční činnost, mrkání, reakce zornic, pocení, vydávání reálných zvuků, krvácení, zástava srdce a mnoho dalšího,“ popisuje Nikola Brizgalová, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a vysvětlila, že figuríny jsou ovládány prostřednictvím počítače a tak na nich lze nasimulovat reálné situace, které záchranáři řeší i v terénu.

„Těch scénářů je opravdu nespočet a vždy se budeme velmi blížit realitě. To co jsme doposud jen vysvětlovali a popisovali a záchranáři si museli představovat, jim nyní reálně ukážeme a vtáhneme do děje záchranné akce,“ dodala vedoucí střediska.

Nové pomůcky, které jsou na velmi vysoké úrovni a pomohou záchranářům rozvíjet dovednosti, odborné znalosti a navíc se dají využívat i při cvičení základních složek Integrovaného záchranného systému vyšly na pět milionů šest set tisíc korun. Součástí dodávky bylo vedle dospělé a dětské figuríny i výcvikové pracoviště pro nové operátory záchranné služby, které dokáže nasimulovat reálný provoz, tedy od přijetí hovoru operátorem, přes vyslání záchranného týmu až po odbornou asistenci pomoci po telefonu do příjezdu lékaře na místo zásahu. Dále slouží pro výcvik orientace například i v mapových podkladech a opakování činností, které nejsou v programech používány každý den.

„Náklady na nákup pomůcek byly hrazeny z pětaosmdesáti procent evropskými fondy, pěti procent ze státního rozpočtu a deseti procenty , tedy přes půl milionu korun, z rozpočtu Karlovarského kraje,“ poznamenal Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví.