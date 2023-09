Až 13 300 míst bude mít kapacita nové multifunkční haly, která vznikne na výstavišti v Brně. Stane se tak druhou největší po pražské O2 aréně. Představitelé města Brna ve spolupráci se zhotovitelskou firmou v pondělí stavbu oficiálně zahájili. Potrvá třiatřicet měsíců.

V Brně oficiálně začala stavba multifunkční haly

Deník o tématu pravidelně informuje. Nová aréna nabídne třicet různých způsobů využití: sport od hokeje až po box nebo koncerty a výstavy. Zástupci městské společnosti Arena Brno, která bude provozovatelem a majitelem haly, momentálně řeší, jak bude vypadat vnitřní vybavení, včetně gastro provozů.

„Nejpozději do konce roku budeme znát také specifikaci scénické technologie – jde hlavně o světla a zvuk pro kulturní akce. Především tedy pro hudební produkce,“ sdělil brněnský radní a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl. Projektově to má být hotové do poloviny příštího roku.

Podle primátorky Markéty Vaňkové nemusí být Arena Brno definitivní provozovatel. „Jednáme s několika možnými a uvidíme, jestli za ty tři roky bude halu provozovat Arena Brno nebo se nám podaří uzavřít smlouvu se soukromým provozovatelem,“ zmínila Vaňková. Konkrétnější být zatím nechtěla.

Rozšíření možností Brna

Premiér Petr Fiala věří, že nová hala rozšíří možnosti Brna a přiláká návštěvníky, kteří musejí za sportem nebo kulturou zamířit jinam. „Je to důležitý krok k tomu, aby Brno bylo ještě lépe vidět - aby bylo zase o kousek větší. Brňané a širší okolí na takovou halu čekají velmi dlouho. Bude zajištěná veřejná doprava i dostatek parkovacích míst, napojení na areál výstaviště, to jsou všechno výhody,“ řekl.

Celkové maximální náklady na výstavbu mají být 5,8 miliardy korun, halu má firma Hochtief CZ postavit za 4,4 miliardy včetně venkovních parkovacích úprav.

„Stavba začala předáním staveniště minulý týden. Zahájili jsme zemními pracemi, zakládáním, tak abychom v lednu únoru měli hotovou základovou desku a následně začnou růst nosné konstrukce. Zastavěná plocha je zhruba sedmnáct tisíc metrů čtverečních a půl milionu metrů krychlových obestavěného prostoru. Je to pro nás mimořádná stavba. Nyní je to pro nás největší stavba hned po nové lince D pražského metra,“ uvedl předseda představenstva Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Vlastníkem a provozovatelem sedmi venkovních parkovacích ploch, které u haly vzniknou, se stanou Brněnské komunikace.

„Chceme, aby využití 1179 parkovacích míst bylo maximálně efektivní, proto tam nastavíme několik režimů, které budou reagovat na program přímo v hale, na plán veletržních akcí nebo na sezonní provoz na koupališti Riviéra a v budoucnu i ve sportovně-rekreačním areálu u Anthroposu. Zbylá kapacita poslouží pro parkování typu Park and Ride,“ informoval generální ředitel brněnských komunikací Luděk Borový.

Brněnští zastupitelé v červnu schválili na stavbu haly obří úvěr ve výši dvou miliard korun s předpokládaným splácením po dobu pětadvaceti let. Ten si bere městská společnost Arena Brno. Tři sta miliony korun přispěje Národní sportovní agentura.

Jen částečné stěhování? Kometa po výstavbě nové arény zůstane i v Rondu

„Tři sta milionů je maximální částka, kterou může agentura poskytnout. Jsem rád, že se na stavbě podílí stát, ale financování je velmi komplexní. Přispívá i kraj, je tady půjčka. Doufám, že nebude potřeba dalších peněz, než ty, které jsou plánovány,“ oznámil premiér Fiala.

Velká investice do stavby haly se setkala s kritikou opozice. „Můžeme tak bez nadsázky hovořit o nejrizikovější Brněnské stavbě století, kdy veškerá rizika a hrozby nakonec zaplatí z daní všichni Brňáci,“ reagoval v červnu předseda klubu Pirátů Marek Lahoda.

Bude to stát více?

Předseda představenstva Koranda věří, že vysoutěženou cenu jeho firma dodrží. „Na každé stavbě může být nějaká změna ceny, ale nepředpokládám já, ani projektový tým, že by došlo k významným změnám stavebního charakteru, které by měly na cenu dopad,“ ujišťoval Koranda.