Nejsilnější kritika vítězného návrhu vzešla od opozičního politika a historika Jiřího Kacetla. „Podle dosud používané metodiky městské památkové rezervace se na toto náměstí musí vrátit replika původní kašny,“ uvedl Kacetl.

Kacetl nepopírá kvality předložených návrhů budoucí podoby kašny. „Jsou to jistě kvalitní ukázky současné architektury, jenže ty se hodí pro jakékoli náměstí v nových částech Znojma,“ konstatoval historik.

Místostarosta Znojma Jakub Malačka zdůrazňuje, že předkladatelé návrhů vzali soutěž jako prestižní záležitost. „Všechny byly moderní. Odborná komise vybrala jeden vítězný návrh a soutěž je u konce a je neměnná. Nyní se rada města rozhodne, zda přistoupí ke stavbě kašny. Pokud vše dobře dopadne, příští rok by kašna mohla fungovat,“ naznačil Malačka.



Jedním ze členů odborné komise byl i znojemský architekt Jan Hora. „Jednapadesát účastníků není běžné. Soutěž byla lákavá, měla dobře nastavená pravidla. Anonymní soutěž o návrh je nejtransparentnější a nejlepší způsob výběru, posuzuje se kvalita návrhu, ne identita autora nebo cena projektu. Je to také příležitost, jak do Znojma přilákat dobré architekty,“ řekl Hora.



S výsledkem soutěže je architekt spokojený. „Porota konsensuálně vybrala velmi uměřený návrh, bude to takový šperk. Nikdy ale není možné se zavděčit všem. Náměstí je kvalitně zrekonstruované a nemusíme na něm dělat dramatické změny,“ doplnil Hora.



Místní se na kašnu těší. „Návrh jsem ještě neviděl, ale budu rád, když tam bude,“ řekl Eman Macoun.