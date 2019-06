Nabíjecí elektrostanice stojí na náměstí Československé armády, konkrétně před kamenickým pivovarem. „Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto projektu jako město zapojit a že můžeme přispět k rozvoji čisté mobility v České republice. Tím, že je dobíjecí stanice i v Kamenici, jsme zahustili síť pro dobíjení, která je tady v nejbližším regionu v podstatě nejhustší v republice. Doufáme, že se bude elektromobilita i nadále rozvíjet,“ řekl starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Zmíněná kamenická stanice dokáže nabít najednou až šest kol a dva automobily. „Provoz dobíjecí stanice tady v Kamenici bude zatím fungovat tak, že v prvním roce bude dobíjení elektromobilů i elektrokol zdarma. Pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet a následně se rozhodneme, co bude dál. Myslím si ale, že i to je takový příspěvek podpoře elektomobility,“ prozradil Jaromír Pařík.

Kromě odhalení nové nabíjecí stanice přišla včera odpoledne řada i na představení prvního elektrovozidla pro potřeby města a dalších elektromobilů. „Město koupilo jeden užitkový elektormobil velikosti multikáry, který bude loužit na provoz po místních částech a po Kamenici nad Lipou na běžné práce, které tu potřebujeme dělat. Elektromobil má kapacitu nějakých 80 motohodin, takže na tu jednu pracovní směnu to bohatě stačí a přes noc se zase bude dobíjet v městských garážích,“ informoval kamenický starosta.

Účastníci úterní akce na kamenickém náměstí, která začala ve 14 hodin, se od propagátorů elektromobility také dozvěděli o vývoji podmínek pro rozvoj čisté mobility v regionu nebo o připojování elektromobilů a elektrokol k nabíjecím stanicím.

Zájemci si navíc mohli některé z představených elektromobilů sami vyzkoušet.

Nabíjecí stanice v okolí je například hned v nedaleké Lhotě-Vlasenici, v Černovicích, Kameni, Pelhřimově či ve Vystrkově u Humpolce. „Kromě rychlonabíjecí stanice, která je u Humpolce, to s elektromobilitou v tomto okrese začalo právě ve Lhotě-Vlasenici. Jedná se v podstatě o první nabíječku evropského standartu v České republice na venkově,“ poznamenal Jan Křižka z asociace pro elektromobily.