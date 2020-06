„Období krizí je vždy hektické a citlivé. Těm, kdo jsou u kormidla, dává možnost využít strachu občanů k razantním opatřením všeho druhu,“ varuje starosta Nové Paky Josef Cogan. Rozhodnutí tak podle něj prochází pod tlakem a bez velkých diskuzí. Často pak pod rouškou chaosu dochází ke zneužití moci.

Josef Cogan. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

„Předražené nákupy dokáže rozeznat téměř každý, avšak sofistikované podpásovky v narychlo schvalovaných právních předpisech se odhalují obtížněji. Často se přilepí k prospěšnému zákonu a pak se tvrdí, že to už nelze změnit, protože by to ohrozilo to 'dobré',“ sdělil starosta Cogan Deníku.